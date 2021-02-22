TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tezxuxem tignewt. Aḍu n wanẓul yewwid ijdi yerran aḥjab gar wakal akked yiṭṭij. Di ccew yekcem watwar deg ulawen n yemdanen. Di temdinin ( Tizi, Iɛazugen, Larba Nat Iraten, Micli, Tubiret, Bgayet..) irgazen akked tulawin teddun deg azniq ɣer lecɣal-nsen war lebɣi, war lewhi. Ulac acu id yenulfan akken ad yeswzel lḥir deg-ulawen-nsen.
Liḥala n tdamsa n twaculin tulwa. Yewɛer ɣef wamdan akken ad yesni agur ɣer gma-s. Temɛict ɣef imayaten n yemdanen, tezwi tazilmaḍt n wanfafad Covid-19, tuɣal d-amɛaber. Tuget n tḥuna akked leswaq ferɣen seg yemsuɣa. Ixus wadrim, tegursel teswiɛt. Ay anda dlant wallen , inzizen n tafat xemten.
Tuddsiwin tisertiyin tiqbayliyin zint s waɛrur i tilawt yellan. Simmal tkerres ɣef tmurt n leqbayel simmal ikabaren am FFS akked RCD ttkemilen deg leɣlaḍ, ugin ad brun i timusa n yiḍeli. Xas kken deg yixef-n yixef-nsen ẓran ur sɛin-ara izuran berra n tmurt n leqbayel., meɛna ar riḍa sawalen s tezzeyrit,snaɛmalen tiɣelnawt i yikabaren-nsen . Xudi mi ara nmuqel xersum igemuḍen id wwin deg tifranin yezrin deg tikkin yikabaren-agi( FFS akked RCD) ad nnaf belli , ddan neɣ ur ddin deg urar id yettḥeggi udabu amhersan n tmurt n lẓẓayer, ur sɛin ara azal deg lmizan aserti.
Akka dɣa deg tefranin n 1991 deg tikkin deg sin yid-sen ad nnaf ala 25 n ikersiwen id iṣaḥen i ukabar n tirni n iɣalen inemlayen deg tesqamut taɣelnawt , ma yella d-agraw ɣef yidles akked tugdut ur d yewwi-ara ula d yiwen ukersi. Deg tefranin n 1997 akabar n FFS yewwid 20 ma d win n RCD ala 19 is id yuɣalen ( di sin yid-sen ur ɛadden-ara 39 ɣef 380 n ikersiwen yellan) . Akka diɣen deg tefranin n 2007 yeɣunza ukabar n FFS, ala 19 ikersiwen id yuɣalen i RCD( ɣef 380) . Tifranin n 2012 yeɣunza tikelt-nni ukabar n RCD, 26 i d-amur n FFS( ɣef 398 n ikersiwen). Tifranin n 2017 ur mgaraden-ara ɣef tmezwura, imi ala 14 ikersiwen id iṣaḥen akabar n FFS wamma RCD cemten-t s 6 kan .
Tutlayt n yezwilen (chiffres) ur teskidib-ara. Tikkin neɣ ur tikkin-ara , di tilawt sin ikabaren-nni ur wzinen ara deg laɛb aserti n tmurt n Lẓẓayer. Ɣef aya id yezga wallaɣ yewhem , tewet-it lbaɣa, yeqqer-as kan: acu i ten-ysazalen ɣer utikki deg tefranin-agi i ten- yesxnunusen , a beɛda ticki ara nẓer belli tuntic-agi i sen id-iṣahen, amur ameqran seg-s di tmurt n leqbayel kan i tt-id ḥarren?
Ass-a ikecmed uhdum-nniḍen ɣef ṛṛeḥba n imesdurar, yesnernan arway di tmurt n leqbayel: d Lḥirak-agi. Di lawan anda timnaḍin n tmurt n lẓẓayer merra gnent, ur d cqint ur nḥarwant, ajajiḥ yekcem kra n yeqbayliyen akken ad siɣen tirget n umussu n furar 2019. Zun akken takemict-agi n yeqbayliyen, id tefɣen neɣ yesawalen i tufɣa, tezmer ad tesukkes Lẓẓayer merra seg ifasen n udabu aɛsekri yeṭṭfen zamam n timsal!
Amzun akken di lbal n watmaten-agi nneɣ yumnen s umteddu-agi n lḥirak, zemren ad qenɛen iẓẓiriyen a ten-ḍefren deg annect-a, ad ddun yid-sen! Aqlileḥ iẓad a beɛda di tamnaḍt n Bgayet. Aya yeswhem: acmi dima di Bgayet ? Anwa yellan deffir asmendeg n watmaten-neɣ akken ad zwiren ɣer tmesbaniyin? Amek alarmi gummen ad wallin belli anda nniḍen yiwen ur ten-yeḍfir deg ayenn-nni, yiwen ur as yega ccan i wayen xedmen? Ar melmi tazmert-nneɣ ad tt-nenfeq d-asfel ɣef wiyaḍ ur d neclig deg umenuɣ-nneɣ , ur negi azal i leɛtab-nneɣ? Tuttriwin-agi suturen tiririt akken ad nedlu ɣef anwa ijebden lexyuḍ, anwa yebɣan aɣ yawwi di leɣlaḍ!
Lḥir sɛan kra n-isertiyen yettmeslayen s yisem n Lḥirak akken ad rzun ɣer tmurt n leqbayel, ur t-teḍfir-ara nniya neɣ tezdeg. Lemmer s tidet llan mgal adabu , tili mačči di tmurt n leqbayel ( iwejden melba nutni i umennuɣ) ar aɛnun asrewet-nsen. Lemmer -tidet llan d-imeɣnsen ur tekcim teḥraymit , tili ad seqwun tirza ɣer temnaḍin yeṭṭef meɣrud di tmuxenaqt am Jelfa, Tebessa, Wahran, Tihert, Skikda…..
Meɛna ahat llum mačči ɣef wigi! Ahat llum ɣef atmaten-nneɣ i sen yeldin tawwurt akken ad gen isem ɣef yeɛrar-nneɣ.
Melmi ara yekfu yir aḍu id yettṣṣuḍen ɣef imesdurar? Melmi ara ad neffeɣ seg yir tergit? Asteqsi yeɣlid s- annar… yeḥwaj askasi!
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SIWEL 221505 FEV 21