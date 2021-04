WISSAM SAIBI ÉLUE REINE DE KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — A l’occasion de la double commémoration du printemps kabyle de 1980 et du printemps noir de 2001, la deuxième édition du concours de la reine de Kabylie, organisé, dans la soirée d’avant-hier, à Kahra, village relevant de la commune de Fréha, a été remporté par la sublime fille Wissam Saibi, venant d’Iazougen et originaire du du village d’At Ziki d’At Wuzegan.

Ledit concours, organisé par les jeunes de l’association culturelle et de l’environnement « Tafat u Sirem » avec la participation du comité de village, fut une grande réussite grâce à la grande mobilisation de tout le monde. Cet évènement a réussi à drainer une très grande foule que la cour de l’école primaire du ledit village n’a pas pu contenir.

Ainsi, la première place est revenue à l’étudiante Wissam Saibi, une jeune étudiante, âgée de 19 ans, inscrite en première année langue française à Tizi –Wezzu, qui a su comment se distinguer au final lors de ce concours qui a réuni plus d’une quinzaine de jeunes candidates venues des quatre coins de la Kabylie. La deuxième place est revenue à Meriem Remidi du village Sahel d’At Wuzegan qui a su arracher le titre le la première dauphine grâce à ses qualités. Le titre de la deuxième dauphine est revenu à la jeune Bouchalal Chams de Seddouk commune relevant de la préfecture de Vgayet. Un fait remarquable qui a embelli d’avantage ces sublimes filles dans cette compétition c’est le fait que toutes les candidates ont posé avec de magnifiques robes kabyles aux couleurs chatoyantes et de différents bijoux d’argent allant de « Thaziba », collier en argent, à « Thaesabth » grande couronne sur le front. « Voilà le vrai visage de la Kabylie, c’est celui des couleurs et de la beauté ! », écrit Akli M. dans un commentaire sur la page « Tenor Music ».

