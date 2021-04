VisioConférence de Ferhat Mehenni à Ǧemεa (At Buaddu) vendredi 16 avril 2021

KABYLIE (SIWEL) — RDV LE 16/04/2021 À 20H00 KAB : SUIVEZ EN DIRECT LA VISIO-CONFÉRENCE DU PRÉSIDENT FERHAT MEHENNI AU VILLAGE DE ǦEMΣA, LE VILAGE NATAL DE HMED UMERRI, RELEVANT DE LΣERC DES AT BUADDU.

Dans le cadre de la commémoration des Printemps kabyles de 1980, 1981 et 2001, la Coordination régionale Ouest du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) organise une visioconférence qu’animera le président du Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad) et du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), Mas Ferhat Mehenni, sous le thème « Le Printemps noir de Kabylie ».

Quand ? Vendredi 16 avril 2021 à 20h00, Heure de Kabylie (UTC +1) soit 21h00 FRA et 15h00 QBC.

Où ? Au village de Ǧemεa, Lεerc des At Buaddu

Après le succès de la visioconférence du président Ferhat Mehenni à Targa Uzemmur (Vgayet), soyez au rendez-vous chez les At Buaddu, pour échanger, débattre sur la période charnière qui fut le déclic du réveil du nationalisme kabyle que représente les événements du Printemps noir de 2001 où 128 jeunes Kabyles furent assassinés par la gendarmerie algérienne démontrant au grand jour que la nature de la présence de l’Algérie sur le territoire kabyle est bel et bien de nature occupationniste et colonialiste.

A suivre en direct sur la chaîne @TaqVaylit.TV avec retransmission en simultané par l’Agence kabyle d’information @Siwel.

