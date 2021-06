URGENT – KABYLIE – VGAYET – MANDAT DE DÉPÔT POUR LES 16 MILITANTS PACIFIQUES DU MAK ARRÊTÉS À AQVU

KABYLIE (SIWEL) — Après la présentation des huit militants pacifiques du MAK devant la chambre d’accusation du tribunal injuste de Vgayet, en présence du collectif d’avocat les défendant, le verdict a été rendu cet après-midi, mandat de dépôt pour 8 militants actuellement emprisonnés arbitrairement dans les geôles du pouvoir criminel d’alger, ainsi les 8 militants pacifiques sous contrôle judiciaire, soit les 16 militants arrêtés à Aqvu le 22 Mai 2021 sont tous sous mandat de dépôt d’après le verdict du tribunal répressif de Vgayet.

Un verdict complètement inéquitable, injuste pour une telle affaire sans dossier, gonflée par les habituelles calomnieuses futilités du pouvoir colonial d’alger.

Ces mandats de dépôt ont été émis contre de braves jeunes, des purs

kabyles, que leur seul tort est l’amour de la Kabylie, et leur militantisme pacifique comme bouclier protecteur contre les vagues d’arabisation, de répression et de suppression de toute voix défendant notre terre prospère Kabylie. Contre des pères de famille dont le seul objectif est de faire sortir leurs enfants des ténèbres dont lesquelles le système colonial veut les noyer.

Notre union tant que Kabyles est pus nécessaire que jamais, et plus indispensable que n’importe quel temps passé sous les pratiques colonialistes du pouvoir assassin d’alger, qui à chacune de nos crises de silence, il s’excite et augmente de cadence et de rythme pour en commettre plus de ravages.

BASTA au pratiques coloniales en Kabylie.

Liberté à nos frères incarcérés injustement par le pouvoir autoritaire d’alger.

SIWEL 011700 JUI 21