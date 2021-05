URGENT – AQVU – LES MILITANTS PACIFIQUES DU MAK ONT ÉTÉ TRANSFERÉ AUX TRIBUNAL D’AQVU ET COMPARAITRONT SANS PRÉSENCE DE LEURS AVOCATS

AQVU (SIWEL) — Une énième atteinte aux droits de l’homme par cette instance judiciaire marionnette du pouvoir colonial d’alger, au final y en a 15 militants qui ont été arrêtés et transférés vers le tribunal colonial d’Aqvu parmi eux Younes Kaced.

Tous étaient menottés, et se présenteront sans assistance d’avocats, non autorisés par le procureur et mis hors course depuis la constitution du lourd dossier de nos militants, des militants pacifiques amoureux de la Kabylie mais qui sont accusés de » Criminels ».

C’est ça le colonialisme algérien, aimer sa Kabylie est désormais un crime…Affaire à suivre…

SIWEL 241215 MAI 21