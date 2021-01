URGENCE: REPRESSION EN KABYLIE

PARIS (SIWEL) — La coordination du MAK Paris IDF appelle tous les Kabyles et tous les citoyens épris de liberté à rejoindre DIMANCHE 31 janvier 2021 à 13h à rue de constantine angle rue de l’université, métro INVALIDES le rassemblement d’alerte et de soutien aux militants indépendantistes violentés, arrétés et kidnappés par la police coloniale algérienne.

Des enfants ont également été violentés par les forces d’occupation coloniale à Vgayet (Bougie).

Alors que nous commémorons la vingtième année des massacres du printemps noir, nous constatons que la repression perdure et s’amplifie contre les militants indépendantistes et leurs familles, et contre toutes les personnes qui défendent la liberté d’expression.

Ces violences montrent encore une fois, aux yeux du monde, l’agenda caché du pouvoir d’Alger : détruire la culture, la langue Kabyle et écraser tout le mouvement de défense des droits humains.

Se taire devant l’injustice qui s’abat contre nos frères et sœurs en Kabylie c’est accepter définitivement la soumission au régime algérien et compromettre l’avenir des générations futures.

La négation de l’éxistance du peuple kabyle ou de la Kabylie par un pouvoir aux abois ne décourrage aucunement les héros de la liberté et des droits du peuple Kabyle à vivre dans la dignité.

Venez nombreux !

Vive la Kabylie libre et indépendante

AƔAWEL: Tiytiwin di tmurt taqvaylit

Asemmezdi MAK Paris IDF ad d-yesawal i yakk iqvayliyen d merra iɣeṛman yerran tilelli nnig yal taɣawsa, ad d-asen ass n Lḥed 31 yennayer ɣef lweḥda n tmeddit ɣer Umiṭru METRO INVALIDES. Agraw n walɣu d usalel i yimeɣnasen d timeɣnasin yettwawten, yettwaḥevsen u yettwacleqfen sɣur tamsulta tazzayrit.

Ula d igurdan ur sliken ara di Vgayet seg yifasen n udavu amharsan.

Deg usmekti tis ɛecrin n tefsut taverkant i deg ttwanɣan ilmeẓyen, Igvayliyen iḍehhraɣ-d lḥal d akken adavu amharsan yettkemmil u yesnernay di leḥris mgal imeɣnasen imunan d twaculin-nsen, u mgal yal yiwen yettḥaraven ɣef tlelli umeslay.

Takriḍt-agi tettvegin-d i tikkelt nniḍen i yimdanen, tasmektit yefren n udavu azzayri : ahuddu n yidles, n tutlayt taqvaylit d usedrem n umusu n uḥarev ɣef izerfan n wemdan.

Tassusmi zdat n lvaṭṭel i d-yeɣlin ɣef watmaten d tistmatin-nneɣ di tmurt taqvaylit am win iqevlen ad yidir di ddel s ddaw uḍar udavu amharsan azzayri u ayagi d arhan n yimal n tsutiwin i d-iteddun.

Tibawt (ankar) n tillin n weɣref aqvayli neɣ n tmurt taqvaylit sɣur adavu yeḥfan ur yesagad ara izamulen n tlelli d izerfan n weɣref aqvayli akken ad yidir deg yiseɣ.

SIWEL 291030 JAN 21