UNE SECTE RACISTE QUI SE PRÉTEND SOCIÉTÉ SAVANTE

KABYLIE (SIWEL) — La langue française a joué un rôle éminent dans la sauvegarde et la promotion de tamaziγt et tous ses parlers en ont bénéficié à de degrés divers. Il y a aussi un apport non négligeable d’autres langues européennes (anglais, allemand, espagnol, néerlandais, finnois) à cette renaissance.

La langue arabe, pourtant présence en Afrique du Nord depuis des siècles puis devenue exclusive par la force brutale depuis les indépendances, n’a contribué d’aucune manière à sa sauvegarde ; bien au contraire, elle a servi à une entreprise assumée de son éradication totale et définitive de l’espace nord-africain.

En Algérie, ce sont les islamistes s’affublant de grades de savants (Ulémas) depuis la création de leur association en 1931, qui ont inscrit dans le marbre de leur profession de foi son déracinement puis sa disparition.

AMEZRUY D ANAGI UR IŢAGGAD, UR IḨENNET!

Alors que la fièvre indépendantiste monte ici et là ; alors qu’en Kabylie, des partisans sont déjà au maquis, alors que le deuil des suppliciés des événements de Kherrata-Sétif-Guelma de 1945 est encore prenant, les ulémas algériens font du bannissement du kabyle à la radio et à l’Assemblée nationale, l’alpha et l’oméga de leurs revendications.

Pour avoir une idée de la haine de tamaziγt et du kabyle en particulier que partage cet aréopage savant auto-proclamé, il suffit de lire ce qu’a écrit Bachir Ibrahimi, le plus raciste d’entre eux dans le journal Al-Bassaïr le 27 juin 1948. Attah i d-yura : » Les Berbères ont appris à travers elle [la langue arabe] ce qu’ils ne savaient point […]. Elle imposa son charme à l’âme berbère et la transforma en une âme arabe …L’arabe, libérateur de cette patrie a apporté l’islam et avec lui, la justice, il a introduit la langue arabe et avec elle la science. C’est la justice qui a soumis les Berbères aux Arabes, mais c’est la soumission fraternelle et non celle de la force, c’est une soumission de respect et non de violence criminelle. C’est la science qui a fait dépendre le berbère de l’arabe, mais c’est une dépendance du factice de l’authentique et non celle de l’obéissance de l’esclave à son maître.

Grâce à la spiritualité de l’islam et à la beauté de la langue arabe, l’islam est devenu en très peu de temps une caractéristique de la nation, irréversible et ineffaçable et la langue arabe une femme libre, sans concubine, dans cette nation. »Quelle est cette voix discordante qui nous écorche les oreilles de temps à autre et qui ne se manifeste que lors des accès de folie coloniale?

Quelle est cette voix hideuse qui s’est élevée il y a quelques années à la Radio algérienne en diffusant des chansons et des informations en langue kabyle, qui s’est ensuite fait entendre il y a quelques semaines de la salle de l’Assemblée algérienne en exigeant un interprète pour le kabyle comme il y en a pour l’arabe » ? Une diatribe de savant où il n’y a pas une once de science mais purulente de haine. Le fait que ce pamphlet ait été produit en période de colonisation triomphante constitue une circonstance aggravante dans la mesure où cette association désigne au pouvoir colonial le seul et véritable ennemi qu’il faut terrasser.

En dehors de la stigmatisation des kabyles, de leur langue, leurs coutumes et leur histoire, on est en droit de se demander quel a été l’apport de cette association à l’Algérie depuis sa création il y 70 ans ?

Il faut aussi se rappeler qu’au moment où les ulémas algériens lançaient flammes et flèches contre tamaziγt et ourdissaient le coup fatal en multipliant les suppliques à l’Administration coloniale de les préserver de « cette voix discordante qui [leur] « écorche les oreilles de temps à autre » ; cette langue disposait déjà en librairie de dizaines de références livresques conséquentes, en volumes de dictionnaires, de traités de littérature, de linguistique, de grammaire, de botanique, etc. Les ulémas connaissaient bien sûr cette réalité et pourtant, clairement, leur haine a été plus forte que la raison et la réalité.

[En annexe, je vous livre une liste non exhaustive d’ouvrages édités dans le domaine amaziγ et tous parus avant l’année 1950].

Aujourd’hui, c’est le même esprit de racisme assumé et décomplexé qui prévaut au sein des secteurs de l’État chargés de la Culture, de l’Éducation et de l’Information comme le démontre le refus sans raison d’impression du journal en tamaziγt Tiγremt.

Au sein de la mouvance islamiste qui occupe aujourd’hui les points stratégiques dans l’État, le plus magnanime envers tamaziγt est celui qui lui concède une famélique existence marginale et à condition qu’elle s’écrive en caractères arabes ; ce qui lui équivaut à se faire hara-kiri.

La dernière avanie de cette secte date de janvier 2019. Elle concerne Yennayer, le jour de l’an amaziγ que le président de la commission des fatwas Al-Abidine Ben Hanafia de l’AOMA décrète comme haram et contraire aux préceptes de l’islam. Alors que l’amazighité dans tous ses attributs (langue, culture, histoire et civilisation) est censément inscrite dans la constitution. Peut-on construire une nation avec de tels gens ?Un état qui entretient depuis 58 ans cette secte parasite dont le seul objectif est le sapement du pays est-il viable ?

Azru Loukad

SIWEL 021013 AVR 21