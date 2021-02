UNE DÉLÉGATION DE L’ANAVAD CONDUITE PAR MAS ASELWAY, FERHAT MEHENNI, RENCONTRE LE DÉPUTÉ PHILIPPE VIGIER

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

Communiqué de la présidence de l’Anavad

Le député de l’Assemblée Nationale française, Philippe Vigier a reçu aujourd’hui18 février 2021 à Châteaudun dans sa permanence, une forte délégation de l’Anavad menée par Mas Aselway Ferhat Mehenni. La rencontre fut l’occasion d’un échange sur divers aspects portant sur la Kabylie de manière générale et la situation qui y prévaut actuellement. La violation des droits de l’homme, l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire et la répression politique qui s’abat sur les militants kabyles en général, et les indépendantistes en particulier ont été soulevées. Le député centriste, à écoute de ses interlocuteurs a également reçu le livre dédié au Mémorandum pour le droit à l’autodétermination de la Kabylie.



Le premier ministre Zidane Lafdal, le porte parole de la présidence de l’Anavad, Mas Aksel Ameziane ainsi que le ministre de la sécurité Mas Raveh Cherifi ont abordé lors de cette rencontre différentes questions telles que la laïcité, l’islamisme et l’importance et l’ancienneté de la présence kabyle en France. Le black-out des médias français sur tout ce qui a trait à la Kabylie a été souligné.



Cette rencontre qui a duré plus d’une heure a permis de porter à la connaissance de M. Vigier certains éléments qui ont retenu son attention et qu’il a promis de relayer auprès de ses collègues parlementaires pour faire entendre la voix de la Kabylie qui se bat pour son indépendance.

Mas Aselway, Ferhat Mehenni, a clôturé cette séance en rappelant à quel point une Kabylie indépendante serait une chance pour les peuples des deux rives de la méditerranée et bien au-delà.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Exil, le 18/02/2021

SIWEL 181620 FEV 21