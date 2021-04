UN SALON DU LIVRE À LA MÉMOIRE DE DA EL MOULOUD AT MAAMER

AT YENNI (SIWEL) — Afin de rendre hommage à Da El Mouloud At Mammer, grand écrivain et anthropologue kabyle, et d’encourager la lecture, en net recul ces derniers temps, l’association culturelle de loisir de la maison de jeune d’At Yenni a organisé, pour la première fois, un salon du livre à la mémoire de cet homme de lettres et du défenseur de l’identité amazigh qui a consacré toute sa vie à la promotion de la langue et aux traditions de la Kabylie.

La première édition de ce salon s’est ouverte le jeudi jusqu’à hier samedi dans la commune d’At Yenni, relevant de la préfecture de Tizi Wezzu, région natale du grand Amusnaw, auteur de « La colline oubliée ». Ainsi, pendant ce salon, une vingtaine de maisons d’édition et plus d’une soixantaine d’auteurs de livres ont pris part à cette occasion, première en son genre dans cette région, afin de promouvoir et d’encourager la lecture, moyen indispensable pour aiguiser l’esprit. Ainsi, parmi les auteurs qui étaient présents à ce salon on trouve des journalistes comme l’écrivain-journaliste Najib Stambouli, auteur de plusieurs ouvrages dont « Le mauvais grain » pour lequel il a fait une vente dédicace en cette occasion, Mustapha Benfodil auteur de « Body Writing » et les écrivaines Ourida Baziz Cherifi, Sarah Haider et Hadjer Bali.

A signaler qu’une présence importante de citoyens amoureux du livre a été constatée malgré le contexte sanitaire dû au corona virus qui y règne. La clôture qui a eu lieu hier samedi a été marquée par l’organisation de plusieurs conférences débats et d’exposition de livres par les différentes maisons d’édition.

Youva Amazigh

