UN MILITANT KABYLE ENCORE ARRÊTÉ INJUSTEMENT À TADMAIT PAR LE RÉGIME COLONIAL ALGÉRIEN

TADMAIT (SIWEL) — Le militant Kabyle « Nacer Boukhari » a été kidnappé chez lui le 20/12/2021 à Tadmait par la police algérienne, le BRI a effrayé toute sa famille et a démontré encore une fois le caractère colonial.

Les arrestations sont totalement arbitraires et non justifiées, l’Algérie peut être aujourd’hui comparée au régime Nord Coréen, c’est une dictature où les intimidations, les arrestations et la torture sont quotidiennes. À bas le colonialisme algérien en Kabylie.

Liberté aux centaines de prisonniers d’opinions et politiques Kabyles. Vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 241524 DEC 2021