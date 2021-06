UN GRAND RASSEMBLEMENT EN SOUTIEN À SOFIANE BABACI ET SMAIL MENDAS

KABYLIE (SIWEL) — Suite à l’arrestation des militants Sofiane Babaci, jeune militant indépendantiste, et de Smail Mendès, activiste des droits et des libertés, tous deux originaires de Laaziv, commune sise à l’extrême est de la préfecture de Boumerdès, des centaines de citoyens et militants ont organisé, hier dans l’après midi, un rassemblement au centre ville de ladite commune pour réclamer leur libération immédiate et dénoncer leur kidnapping arbitraire orchestré, avant-hier, par la police coloniale algérienne au niveau de l’hôpital de Bordj-Menaiel.

Sofiane Babaci, pour information, est incarcéré au niveau de la prison de Tidjellabine et Smaiel Mendès est au niveau du commissariat colonial de Boumerdès. Les intervenants qui ont pris la parole ont tenu à dénoncer ces kidnappings dont fait face la région ces derniers temps et l’acharnement des autorités coloniales sur les jeunes enfants de cette commune, bastion des luttes anti-système, dans l’objectif d’étouffer leur voix et leur détermination à défendre le droit à l’expression libre.

Pour rappel, le week-end dernier, de violentes échauffourées ont eu lieu, pendant deux nuits consécutives, entre jeunes de cette localité et les forces de répression coloniale suite à l’empêchement violent d’une marche pacifique organisée en guise de solidarité avec deux jeunes manifestants, en l’occurrence N.Agraniou et A. Bengana, incarcérés arbitrairement par le pouvoir colonial.

Ces émeutes ont provoqué plusieurs blessés parmi les manifestants, l’un deux à perdu son œil après avoir reçu une balle en caoutchouc tirée à bout pourtant par l’un des agents de forces coloniales. Des forces qui voulaient à tout prix mettre à genou cette localité frondeuse qui ne veut pas accepter le joug de la dictature d’Alger.

Youva Amazigh

SIWEL 021338 JUI 21