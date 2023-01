UN AUTRE PROCES, COMPLETEMENT FOU, DE CITOYENS KABYLES INNOCENTS, AURA LIEU DEMAIN 26/12/2022 A ORAN.

ORAN (SIWEL) – Après les jeunes du villages Kiria d’Adekar, emprisonnés et accusés d’avoir brulés la Kabylie, pour être acquittés 15 mois plus tard, c’est au tour de plusieurs autres citoyens et militants Kabyles (Mus Akkouche, Mira Moknache, Azzedine Khamadj, Fateh Zerodj, Hicham Zebiri, Toufik Fourtas, Koceila Ramtani, Ryadh Hamchache et d’autres) de passer devant le tribunal colonial algérien d’Oran pour répondre à des accusations abracadabrantesques liées encore aux incendies de Kabylie et au meurtre de Djamel Bensmail !

Le régime colonial algérien a brulé la Kabylie et ensuite il a inventé des mensonges aussi gros que sa folie et emprisonne des innocents durant des mois et des années alors qu’ils n’ont commis aucun délit.

Halte à la répression et au racisme de l’état colonial algérien en Kabylie.

Liberté à tous les détenus d’opinion et politiques Kabyles.

Tudert i Teqvaylit.

Tilelli i Tarwa n tmurt Taqvaylit.

Tlelli I tmurt Taqvaylit.

SIWEL 262005 DEC 2022