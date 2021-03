UN AMI DE LA KABYLIE À LA TÊTE DE FC BARCELONE

CATALOGNE (SIWEL) — Joan Laporta, ami de la Kabylie, est élu, aujourd’hui, président du grand club sportif catalan FC Barcelone. Ainsi, avec les 57% des voix, Laporta, qui a déjà été président de ce club de 2003 jusqu’à 2010, a réussi à remporter les élections organisées par la commission de gestion transitoire chargée d’organiser l’élection et de gérer le club depuis la démission de l’ancien président du club Josep Maria Bartomeu.

Avec ce score, Laporta devance Toni Freixa et Victore Font, ces deux principaux adversaires et socios ou actionnaires du club. Cet indépendantiste catalan, devenu député au parlement régional de la Généralitat en 2010, s’est rencontré avec le président de l’Anavad MAK M. Ferhat M’Henni, le 11 septembre 2018, lors de la fête nationale de la Catalogne, ce dernier à tenu à féliciter la Catalogne au nom de la Kabylie en lui disant que la solidarité entre nos deux peuples n’en sort que plus renforcée.

Youva Amazigh

SIWEL 090920 MAR 21