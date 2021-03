TUTTRA YELLAN D TAYEMET N TUTTRIWIN

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — S nnig-nneɣ ḥedd ur yelli, n tettu i diri-aɣ. Akka id yenna umedyaz deg awal-is. Xuḍi akka i d-nekkni si zik n zik. Win kan iɣ-id yeḍsan s wuglan ad-as-neldi irebbi, as nneg amḍiq gar-nneɣ. Annect- yeḍra-d iḍeli , iḍeru ass-agi. Zun akken kra ur iɛedda fella-aɣ, mazal nettamen tagmet ɣer wid iɣ-yugin, mazal nenwa yella yid-sen yimal. Xudi simmal zerrin wussan simmal ayen id yettnulfun d tixidas itess deg ayla-nneɣ yesimɣur deg ayla-nsen.

Akka dɣa , deg ussan-a, segmi id yezzi umussu n “lhirak” stuqten fell-aɣ kra akken n tifyar zuzuren am uɣabar s-allen akken aɣ awin di lǧera-nsen. Tikwal imeslayen-agi n-ucuffu uqendur tassend sɣur tirabuyaɛ tinselmin am “rachad”. Dɣa awal neɣ sin asen tesleḍ thuzzun deg -nneɣ s “lqabayel al aḥarar”. Meɛlum ad innin akka, acku ẓran mu mačči d leqbayel ara yezwiren ɣer wayen umi qarren tegrawla, din dina texmet, ad yekfu lḥess-is. Tikwal diɣen aserqas-agi n yixsawen-nneɣ, yettased sɣur kra n yemyura am Amin Zaoui, Boualem Sensal, Yasmina Khedra. Ɣer wigi ulamek ara ad yilli umbedel n tmurt neɣ aɣluy n-udabu ma yella ran aḍar yiqbayliyen. Yal tikelt deg ara ddmen awal, ur heggun ara cikran deg tabɣest kesben leqbayel, ur heggun ara ameslay ɣef usekud atrar, agdudan yellan di tmurt n leqbayel. Xudi imyura-agi werǧin i ten-neẓra rzan ɣer temnaḍin nniḍen n Lẓẓayer akken asen-meslayen ɣef tnekra akked tagrawla. Tamselt ur tedrig, imyura-agi rran lewhi ɣef tmurt n leqbayel acku ẓran bexlaf imesdurar, anda nniḍen yiwen ur ten-yessin yiwen ur yeqqar idlisen ttarun. Ɣef aya tewwid ad sbucɛen ssuq i sen-id yegan isem, ssuq anda id uffan azenzi n tektabin-nsen: tamurt n Leqbayel.

Akken ad ttkelxeḍ axsim-ik sgen-it. Akken ad tezuɣred sani ik -yehwa cekker-it . Yella deg anzi ɣer nneɣ: afus ur tezmireḍ a tkerceḍ sudden-it. Nutni gzin anamek n wanzi, dɣa sammen-aɣ akken a sen-nerrez isula, a sen-nruh d-iseflan akken ad ɣelten nitni di tagara.

Akka i teḍra d-izmawen id tefka tmurt n Leqbayel lawan n trad akked Fransa. Ɣer imenɣi nezwar, ɣer leḥkem negra am akken id yenna Matoub Lounes : “akal anwa i t-id iḥaren, cceḥna anwa i tt-yewwin”? Acu n lxir is yuɣalen i Krim Belkacem, i Lhusin Ait Ahmed, i Ɛamiruc, Uɛamran, Muhend Ulhaj…akked imayaten imeɣrasen tezwi Fransa? Acu n Lxir yuɣalen i tiyamatin-nneɣ yesexnunes umharsan arumi? Acu n lxir is yuɣalen i tmurt n Leqbayel seg 62 ɣer ass-a? D tuttriwin agi merra id yewwin ad neger tuttra yugaren meṛṛa tiyaḍ: acu n yimal tesarem tmurt n leqbayel ddew ifer n lẓẓayer?

H@S

SIWEL 100910 MAR 21