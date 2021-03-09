TUQNA TASDAWANT MAK-VGAYET – TIGAWT I UZUZZER N WALƔUTEN SDAXEL N TESDAWIT N TERGA N UZEMMUR AKKED TIN N UVUDAW

VGAYET (SIWEL) — Nukni d tuqqna tasdawant n umussu n ufraniman n tmurt n Yiqvayliyen, yessefk fell-as ad tili γef yidis n uγref Aqvayli deg wayen yerzan timsal icudden ar umennuγ.
Ad nesnummer aγref Aqvayli irefden rray ad yagi tifranin i yexdem udavu n Lezzayer. Di 2019 agdud n tmurt Taqvaylit ivedd γef yiwen n rray ara yeqqimen deg umezruy n umennuγ-is mgal tamharsa, d win igezmen tifranin n tselwayt i yeḍran di 12 duğember 2019. Yefka tiyita qessiḥen i yimdebbren n tmurt n Lezzayer i tikkelt-nniḍen di tefranin i d-yellan γef tmedawt n Lezzayer tamaynut ass 1 unbir 2020. Ay-agi akk d tarennawt n Yiqvayliyen mgal adavu-agi, d izen ara yeṭṭef sya ar zdat, Leqvayel akken ma llan ad agin tifranin ara yexdem udavu n Lezzayer. D tamawt iwatan γef beṭṭu ara ad yilin gar Lezayer d Tmurt Taqvaylit.
Ussan-agi yezrin adavu d win iεeddan ar wayen-nniḍen, tikkelt-agi yegred taγdemt mgal imeγnasen yettnaγen γef yizerfan di tmurt n Leqvayel. Yeεreḍ ad iqerreε avrid n tmurt Tavaylit ar tlelli-ines. Aṭas n yilmeẓyen d tilmeẓyin i yewwi ar leḥbas, taγdemt d tin yekkaten ilmend n tmuγli n udabu amahrasan n Lezzayer. imeγnasen-nneγ d wid yettnaγen s yiles d wallaγ, werğin ad gren asurif ar umennuγ s yimrigen (armes). Yesεa yiwen yiswi, ad yawi azref n ufraniman i tmurt Taqvaylit s talwit s wawal d tiktiwin s wazal-nsent alama yessaweḍ di taggara ar lebγi-ines.
Ma yiγil udabu n lezzayer amharsan d akken ad yerr amussu n ufraniman ar leqdic n twafra, atan yecceḍ di leḥsab-ines. Yiwen ur yezmir ad yesseγli assirem n tlelli i yettazalen yal ass, di yal tama n tmurt-nneγ Taqvaylit. Assirem-nneγ yugar tamharsa-nwen, tirga-nneγ terna-ken. Nukni aql-aγ deg uvrid n tidet, ur nqeddec ara mgal iman-nneγ, nteddu s uzref agraγlan i yessawalen ar ufraniman n yigduden yessuturen tilelli-nsen.
Iwakken amennuγ-nney ad yaẓ ar zdat, yessefk fell-aγ ad nesnnerni assaγen n tegmat gar Yiqvayliyen, ad nheggi iman-nneγ i wayen ad yeḍrun azekka. D awezγi ad neğğ tamurt Taqvaylit iman-is. Nerfed tamḥaddit mgal tamharsa, d temḥaqranit.
Imi ulac idrimen, adabu d win yettidiren di tezγunt muqqren. Yerra awellih-ines ar wayen tesεa tmurt Taqvaylit d agerruj. Tala ḥamza di Bgayet tqubel adabu i yebγan ad yawi ayen yellan ddaw n tmurt. Ur yerri ara lwelha ar tezmert n yimezdaγ.
Tuddsiwin n yizerfan n umdan di tmurt n Lezzayer, akken nwala si zik, anda yella ccḍaḥ ad ilin, anda yella usnemmer i udabu d nutni ara yilin d imezwura. Werğin ddan γef tidet, ad qqimen ilmend n lebγi n udabu, tuddsiwin-agi d tid yessusumen γef lbatel yettεeddin mgal imeγnasen n tmurt Taqbaylit. Gar-asen Lwennas ḥamza, ğamal Azεim d ilmeẓyen yettnaγen s talwit tura akka ha-ten di lḥebs. Tuddsiwin walant ayen yedran, maca werğin yuli-d wawal.
Amennuγ-nneγ ad yeqqim s talwit, acku imedebbren n umussu d wid yettaran awellih-nsen i umennuγ s uzref agraγlan. Lebγi-nneγ yeqqim, ad yeqqim i lebda d afud i wiyaḍ. Ad d-nefk tiγri n tegmat, n wul i yisdawanen n tmurt Taqvaylit ad ilin yid-nneγ deg umennuγ i d-newwi acḥal-aya. Tarennawt-nneγ d tadukkli d tegmat.
Di taggara n wawal-nneγ, tuqqna tasdawant mazal-itt tebded, teččur d lebγi i umennuγ n talwit mebla cwal. Tabγest n yimeγnasen ara yerren lbaṭel n udabu n Lezzayer i d-yeγlin γef tmurt Taqvaylit. D akud kan ara yinin tidet γef timunnent i yettajun aγref Aqbayli.
SIWEL 092200 MAR 21