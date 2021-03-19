TUƔALIN N KRIM BELKACEM

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Zrin 59 n issegasen ɣef umtawi n Evean ɣef yella di lmendad ugrawli aqbayli Krim Belkacem. Amtawi-agi yenǧer abrid i timunent n Lẓẓayer, yerra tillist i sebɛa n-isaggasen n umenuɣ ijjegḥen acḥal d-argaz acḥal d-tameṭṭut a beɛda di tmurt n- idurar imi tuget n tɛabga n trad d-iqbayliyen i tt-iɛebban.
Amuli-agi wis95 yeɣlid deg yiwet n tegnit anda ayen umi qqaren tamurt n lẓẓayer yettwalaqem deg irebbi-s lbaṭṭel-nni i-ixeddem zik uṛumi ( s tallelt n wid is yeṭṭfen afus) deg tiyamatijn-nneɣ akked ibabaten-nneɣ. Imeɣrasen yeɣlin ɣef akal n lejdud akked imawlan ad illin grawlen deg iẓẓekwan-nsen deg ayen ttwalin n ẓẓur akked ckama : adabu amhersan yesmer tiyita ɣef inelmaden di Bgayet, yesberareḥ tiwwura n leḥbus ɣef kra n win id ineṭṭqen yennad ala i tsnareft n lḥekem aɛsekri a beɛda ɣef yimaɣnasen iqbayliyen yesuturen afraniman( autodétermination) i tmurt n leqbayel.
Xudi kečč, tignewt ass-a n lǧemɛa beriket. Ageffur yekkat s tsusmi zun akken yettru ɣef ayen yuɣen irgazen akked tulawin di tmurt deg, lemmer ik-terbiḥ ay ul, ala lehna d lisser ar ad imeqqin, alla lɛez akked yiseɣ ar ad ifettin. Allen yullin ɣer igenni, muqlent nudant itri anida yella , anida yeɛreq? Seg igenni siwa anza-s id yuɣalen!
Allen irefden tamuɣli ɣer igenni ɣ neflent akkin i usigna akken ad cergen aɛdil n tatut amer ad yifrir cwit n tbut ɣef ayen iɛeddan ɣef anyir. Amer ad iṣuɣ usirem n tyamatin-nneɣ akked ibabaten-nneɣ asmi ttqazamen timhujrit n trad, asmi ɛabben , yerna s lqedd , taluft id yekkan nnig yal taluft. Maca akkin i usigna tefsex tira di lyafuxa n lawan, yeqqimed ala asḥisef akked nndama.
Tettwaɣder tmurt n leqbayel. D wid-ak nerra d atmaten id-as id yefɣen d-ixṣimen. Ahat dayen-nni i yeǧǧan amedyaz ad yinni: Zriɣ yelli-s n wedrar/ lɛeqel-iw ihar/ uffiɣ-tt-in teguni aẓru/ am tid iɛemren tuddar/ ur tettunebder/ teṭṭef mmi-s deg uffus tettru/ argaz-is yemmut yuzar/ ɣer rrsas yezwar/ nnekwa-s yeddem-itt-waḍu!
Allen mazal ttnadint di tignewt yesbur lɣim ɣef anda yedda yitri? Ddaw ugeffur yekkaten , tamurt tenuɣni. Ixfawen illeliyen rzan ɣer tansa n win akken yerran amenuɣ d qebla. Gar usigna akked wayeḍ, allen n Krim Belkacem sukkent tamɣuli ɣef idurar, ɣef terwa n-idurar yuffa ziɣ lxir yuɣal d-ixmir. Yegzi inumak n-usefru n Lounis asmi is yenna wagu id yewwi wadu: ( lbaṭṭel) d-atmaten-ik i t-imeḍlen/ ila t-id yeskafalen/ay ameɣbun-iw!
Maca , xas akken agris n ẓẓur yesqujer ifadden, yekref lebɣi, yeẓra tirget n tissas werǧin tensa deg ulawen n-imesdurar. Imesdurar yugin ad brun i ṭṭbel deg awam. Imesdurar yugin ad knun i ddel . Allen-is dlant ɣef liqqa n tudert id yezzin ɣer iẓuran akken imɣi n timunent ad yewwet s ugerz ad teffeɣ tmurt n leqbayel si lbaṭṭel n iseggasen yezrin. Ṣṣḍa id yettuɣalen seg idurar d ccna n tlleli, d ccna n usirem imi akken yeqqar umedyaz deg awal-is: win teddun ɣef tidet yeṣṣawad.
Terwa n Krim Belkacem, n Ɛamiruc, Benai Ouali, Mbarek Ait Menguellet , Ɛaban Remdan ulamek ara teffk affus ad ihudd uɣalad n lḥerma ɣef tmurt n Leqbayel. Ɣef aya , ulamma yekkat ugeffur, ulamma tezxuxem tignewt, ixef n yal yiwen deg-nneɣ yesla i wanza n Krim Belkacem id cergen tagut akken ad yawwi ṣṣut-is ɣer ṣṣut n yal illeli di tmurt-a: agdud yettnadin tafat, ulaqrar ad ad tnadi fell-as!
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SIWEL 192000 MAR 21