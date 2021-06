TRIBUNE: SITUATION INSTABLE EN ALGÉRIE ET RÉEL RISQUE DE VIOLENTE RÉPRESSION DE LA KABYLIE PAR LE RÉGIME ALGÉRIEN

PARIS (SIWEL) — Dans le contexte particulièrement violent et répressif que le régime algérien semble déterminé à installer, en particulier vis-à-vis de la Kabylie, notamment en tentant de faire passer le MAK pour un mouvement terroriste au niveau de l’opinion internationale mais aussi en Algérie, cette tribune a été adressées à l’ensemble des organes et agences de presse, médias français, européens et d’Amérique du nord afin de rétablir certaines vérités et attirer l’attention sur les enjeux qui se cachent derrière les dernières décisions et campagnes de propagande algériennes à l’encontre du MAK que l’on voit fleurir sur divers support médiatiques …

TRIBUNE

La situation politique, sociale et économique se dégrade dangereusement en Algérie depuis plusieurs années, bien avant l’installation d’Abdelmadjid Tebboune au pouvoir par « les militaires » en remplacement d’Abdelaziz Bouteflika.

Ces derniers mois, elle a atteint un niveau critique avec une nette option pour le tout répressif. En panne d’idées et de perspective, usé par l’incompétence, les luttes claniques et la corruption, le pouvoir algérien croit que seule la force peut le sauver. Pour s’en donner les moyens, Il ne recule devant rien pour diaboliser toute opposition.

C’est ainsi que le MAK, (Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie) qui a fait du pacifisme et du respect du droit international l’essence même de son action depuis sa naissance, il y a vingt ans, a subi ces dernières semaines une campagne de dénigrement sans précédent.

D’abord destinée à une consommation interne, sa propagande mensongère est ensuite portée à l’échelle internationale en vue de désinformer les médias sur la réalité de ses violations des droits humains.

C’est ainsi également qu’au nom du Ministère de la Défense Nationale il a commis une dépêche reprise par l’AFP (25 avril 2021) dans laquelle il annonce l’arrestation de militants du MAK préparant des attentats. Nous avons aussitôt envoyé un démenti que l’AFP a publié.

Ensuite une réunion du Haut Conseil à la sécurité, présidé par M. Tebboune a classé, dans l’illégalité institutionnelle la plus totale, le MAK comme mouvement terroriste. Pour se donner un prétexte à cette forfaiture, il invente une prétendue histoire de voiture piégée désamorcée à Alger (interview de Tebboune parue dans « Le Point » du 02/06/2021) et qui serait l’œuvre des militants du MAK (01/06/2021). Nouveau démenti.

Les marches hebdomadaires du Hirak à Alger étant jugulées par la répression, il ne reste plus au pouvoir comme opposition que le MAK contre lequel il mène une campagne médiatique de désinformation de grande envergure.

Toute cette stratégie du pouvoir n’est qu’un prélude à une répression massive à laquelle le régime algérien prépare le terrain et les esprits, en Algérie et à l’étranger.

À travers la diabolisation du MAK, c’est en fait celle de toute la Kabylie qui est visée pour en faire, comme à l’accoutumée, l’abcès de fixation d’une Algérie abreuvée à l’antikabylisme.

Les tenants du régime algériens sont prêts à toutes les aventures, y compris en échafaudant les scénarios les plus fous, comme ceux dont la décennie noire n’a pas encore livré tous les secrets. 200.000 morts dont plusieurs religieux français.

Des dizaines d’incarcérations et d’arrestations arbitraires ont commencé depuis plusieurs mois et des innocents croupissent en prisons dans des conditions inhumaines.

Dans la propagande menée tambour battant, et à l’approche des élections législatives du 12 juin prochain voulues pour donner un peu de légitimité à un régime en pleine déconfiture, la France (l’ancien colonisateur), Israël (l’ennemi désigné du monde arabe) et le Maroc (le voisin ennemi) sont régulièrement évoqués pour mobiliser de potentiels électeurs. Cette élection, comme les deux dernières sont déjà annoncées comme un échec cuisant. La Kabylie , en tout cas, exprimera son opinion sans nul doute par un troisième « zéro votants ».

Nous interpellons solennellement, les instances et organisations internationales, les gouvernements des pays démocratiques, les médias occidentaux et du monde entiers, les hommes et femmes politiques de quelques bord qu’ils soient ainsi que toutes les consciences à agir avant que l’irréparable se produise : sur la rive sud de la méditerranée un génocide en Kabylie.

La campagne de haine du Kabyle et de la Kabylie a atteint son point d’orgue avec l’opération Zéro Kabyle lancée officiellement depuis Mostaganem le 20/08/2019 !

Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie poursuivra son chemin sans relâche mais avec pacifisme et détermination pour mener le peuple Kabyle vers son indépendance.

Aksel Améziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

Le 8 juin 2021

SIWEL 081530 JUI 21