TOUT NOTRE SOUTIEN AU MILITANT MENAD AQVAYLI

KABYLIE (SIWEL) — La répression judiciaire contre les militantes et militants du MAK se poursuit, après la garde avue de Buǧemεa Busellam militant de la coordination de Makuda, accusé pour port de coupe-ongles, c’est le tour de notre frère Mennad Aqvayli militant de la coordination régionale Est du MAK, du village Ḥelwan- Uzellagen- Aqvu.

La gendarmerie algérienne l’harcèle et l’intimide par biais de ses proches, des membres de sa famille. Tout en essayant de le discréditer auprès de son village, en lui passant des menaces, par leurs chiens messagers, pour seul motif qu’est bien connu être Kabyle et amoureux de sa patrie et ses beaux symboles.

Rappelant que Mennad Aqvayli avec les jeunes sympathisants et militants de son village ont fait une levée de drapeau dans leurs localité, chose qui a poussé les services de l’insécurité et du désordre à sonner leur alerte d’alarme face à la mobilisation des villages et les dernières démonstrations de force du MAK et le soutien qui l’a eu de la part des kabyles de différentes couleurs politique.

Rappelant que ces gendarmes assassins de nos 128 martyrs, ont plusieurs tentés d’isoler notre militant activiste de la région Est et omniprésent dans les actions du MAK sur tout le territoire national Kabyle, afin de le mettre en quarantaine et couper tous les liens de communication dans son entourage, chose qu’est irréalisable du moment qu’il s’agit d’un militant du MAK, un militant d’un mouvement pacifique dont la seule et unique arme est l’amour de la nation Kabyle et se son honorable peuple.

À tes côtés, et aux côtés de tous les militantes et militants qui veillent sur notre chère Kabylie.

Leur répression et leur arbitraire renforcent notre détermination.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Vive les militantes et militants du MAK.

SIWEL 262148 AVR 21