TIZI WEZZU – DES ARRESTATIONS ET DES AGRESSIONS AU DÉBUT DE LA MARCHE, NOUS EXIGEONS LA LIBÉRATION DES MILITANTS!

TIZI WEZZU (SIWEL) — La réussite de la marche commémorative des deux printemps Kabyles à Tizi Ouzou, après le forcing historique grâce à l’union et la détermination des Kabyles venus de toutes part pour un seul objectif indépendance de la Kabylie, a coûté:

Une trentaine d’arrestations et interpellations ont eu lieu devant le portail de l’université Dda Lmulud At Mεemmeṛ, tôt le matin à citer Nurdin Ara Massinissa Lakehal Tala Loudahi de la coordination de Makouda, Azouaw Saal de Draa El Mizan, des militants de la section MAK Ixervan, et d’autres arrestations qui ont eu lieu toute la matinée.

Plusieurs agressions des militantes et militants, soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’université par des agents de la sécurité universitaire et des policiers en civil.

Plusieurs blessés, y a même ceux qui ont été transférés au CHU Nedir Mohammed après avoir reçu des coups mortels de la part des services de l’insécurité et du désordre.

Pour l’instant aucun signe sur le nombre exact des militants arrêtés, ni les conditions de leurs séquestration.

Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de nos frères et sœurs arrêtés arbitrairement.

SIWEL 201510 AVR 21