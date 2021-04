TICHY À L’HONNEUR ! TADUKLI UK D TIWIZI !

TICHY (SIWEL) — La Kabylie déborde d’une jeunesse pleine d’enthousiasme, d’espoir, de courage et d’amour ; Il faut voir ces jeunes en pleine activité de bénévolat pour la rénovation du cinéma la coupole de Tichy, un ouvrage architectural qui a été construit durant le milieu des années 1970 et abandonné, depuis les années 1990. Ça fait plus de quatre mois qu’ils sont à l’œuvre de ce projet de rénovation, des mois de bénévolat, de travail collégial en collaboration avec d’autres associations et des artistes venus, d’ailleurs, afin de sublimer ce bijou de Tichy.

Il faut écouter ces jeunes artistes engagés qui mettent leurs espoirs dans le monde de la culture, qui croient à un avenir meilleur, qui essaient de toutes leurs forces de réaliser l’impossible. En voulant rouvrir cette grande bâtisse qui devait servir de lieu culturel et qui était dans un délabrement total, la mairie leur a expliqué qu’elle avait besoin de plusieurs milliards pour restaurer l’immeuble, ces jeunes ont affronté l’impossible, en demandant juste l’autorisation de faire.

C’est grâce à leurs volontés de réanimer le monde de la culture à Tichy, juste par espoir de voir renaitre le théâtre, la musique, la danse, le cinéma, les expositions de diverses domaines, les cafés littéraires dans une grande salle, qu’ils ont trouvé cette force de faire, de s’investir corps et âme dans ce monument qui devient ainsi leur bien, ils se sont ainsi réapproprier cet espace culturel, un bien communal au service du citoyen.

L’association socioculturelle « ART’cœur » a ainsi vu le jour, ces jeunes se sont constitués en organisation culturelle afin de promouvoir les activités culturelles, bientôt cet espace ouvrira ces portes pour faire jaillir les lumières à Tichy.

Le plus bel hommage qu’ils voudraient faire c’est de finaliser ce projet avec l’inauguration du cinéma en lui portant le nom de leur professeur de théatre, feu « Karim Bachiri ». Votre imaginaire, votre énergie donnée dans cette rénovation a déjà donné une âme à ce lieu, c’est l’image de ce professeur qui vous a tant marqué, qui vous a tant transmis.

Au cotés de ces jeunes j’ai vu l’espoir de la Kabylie, j’ai vu le pouvoir des jeunes dans la gestion participative, j’ai vu l’amour du travail et celui de la culture.

La gestion participative est comme une nature dans la société Kabyle, la rénovation et la prise en charge du cinéma de Tichy n’est qu’un exemple parmi des centaines ou des milliers de projets qui ont été pris en charge par les citoyens.

Croyons, en nous, croyons en la Kabylie, acceptons la Kabylie comme elle est et avançons ensemble.

Mira Moknache

SIWEL 121030 AVR 21