TIΓRI N TEGMAT

Tiqvayliyin, Iqvayliyen,
AZUL fell-awen.
D akud, ad d-nesmekti i umaḍal, i uɣref Aqvayli d leǧnas meṛṛa d acu i nevɣa s tidet : ihi, iswi-nneɣ mačči d tawezɣi, iswi-nneɣ d azref agraɣlan, iswi-nneɣ ad nidir d ilelliyen deg wakal-nneɣ, di talwit, di teɣdemt d tɣellist, targit-nneɣ ad nili d nekkni, mačči d ayen nniḍen, ad nemmeslay tutlayt-nneɣ mebla ma tneq deg-s tayeḍ, ad nidir s tnekkit-nneɣ, yiwen ur aɣ-iẓeṛṛev avrid zdat tneflit n ugdud-nneɣ, daya i nevɣa…
Aɣref Aqvayli ɣur-s leqdar ɣer tmura tiveṛṛaniyin, yessefk ad neḥrez aya, ad as-nernu di tezmert, ad nesken i yigduden n umaḍal tugna n uɣref aneɣrum, a nekker ɣer tegrawla i yiseɣ maca d tadelsant d tusnant.
adavu azzayri yessentay tuccar-is, yevɣa ad yeɣḍel ṭlam, ad yesers tasusmi ɣef tmurt taqvaylit, ar ass-a lezzayer, ur tevri ara i texnanasin-is, tekkat i wakken ad aɣ-tessenger s yal d tawilat i tesεa.
Tarwa nneɣ attan di lehvas n temharsa yiwen seg wid yetwakarfen di lehvus d LWENNAS HAMZI, yiwen ilemzi i yes3an tamuɣli tasartant am netta am ilmezyen niḍen, yekkat ɣef tlelli n teqvaylit d izerfan n wemdan aken ad yidir weɣref aqvayli di tlelli ayagi d ayen yefkan iẓuṛan ɣer waṭas n tsutwin yezrin, mačči d yiwen umnekcam i iεeddan fell-as, amennuɣ-is ɣezzif, ẓẓay.
A yatmaten, ma LWENNAS yessuter tilelli i uɣref Aqvayli mačči d aṭerref i yeṭṭerif iman-is. D anemgal εad, imi lawan iḥreṣ-aɣ-d i wakken ad nettveri seg tsertiyin i yevɣan ad aɣ-fken d asfel.
Ass-a tamurt n yiqvayliyen ur tmug ara i wakken ad d-tettawi tugdut i wiyad, Lezzayer i tt-ineqqen cwiṭ cwiṭ, maca d tilelli i Tmurt n Yiqvayliyen, ara aɣ-iḥerzen izerfan-nneɣ.
Iyaw kan ad neddukklet gar-aneɣ, ad d-nawi tilelli i Teqvaylit d tarwa neɣ, ad neεqel iman-nneɣ, d lawan ad nettu ayen i aɣ-yevḍan, ad nesddukkel ifadden-nneɣ akken ad d-nawi azref d tlelli-nneɣ.
Ma yella avrid i d-yewwi ilemzi agi iqreḥ irgazen isertanen ifernen avrid azzayri, limer ahat ad setεeṛfen d acu i d-yewwi uvrid ifernen i Tmurt n Yiqvayliyen deg iseggasen iεeddan azal-nsen ad yimɣur ugar.
A yatmaten, afus deg ufus , ad yettwikkes uzaglu fell-aɣ ; tilelli-nneɣ ad tt-id-nawi s tugdut ad as-nernu iswi, ad nennaɣ mgal nnger i aɣ-d-yettgavaṛen.
Tilelli i lwennas Hamzi.
Tilelli i djamal Azaim.
Tilelli i myal anekraf di lvatel.
Tilelli i Teqvaylit.
Rabah Ilourmane
SIWEL 221345 FEV 21