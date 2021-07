TIƔRI N TLAWIN TIQVAYLIYIN

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — I yibeddi deg wudem n uramek, n tizzeɣzeɣt akked tesnaṛeft n udabu azzayri, nkenti s tlawin tiqvayliyin tiɛessasin ɣef ṛṛuḥ d tmagit (tinekkit) taqvaylit, ad nbedd deg wudem n yakk ayen iḍerrun, ama d tuṭṭfa ɣer leḥbas, takerḍa d uqareɛ n yimeɣnasen, tuṭṭfa d weḥbas n tarwa-nneɣ, irgazen, ibabaten, tiysetmatin. Ayagi akk d tuffɣa i usaḍuf imi ulac ula d aqader n yizerfan n yemdanen deg wacemma.

Simmal d atɛeddi ɣef leɛnaya n tudrin d yexxamen, atɛeddi ɣef lḥeṛma n tudrin, timezduɣin, s wezḍam kan bla kra n ttesriḥ (turagt) neɣ lkaɣeḍ, sɣur yiɣallen n tizzeɣzeɣt tazzayrit, d ayen i d-yessegran lxelɛa ɣer twaculin-nneɣ ur nuḥtam ara.

Ɣef ddemma n utɛeddi ɣef yizerfan-nneɣ imenzayen: Tilelli n umeslay, tilelli n unejmuɛ (timlilit), tilelli n tikli (tamesbanit) ɣur-neɣ, deg wakal-nneɣ, deg tudrin-nneɣ , deg temdinin-nneɣ akked yegmamen-nneɣ, rran tamurt n Leqvayel d abniq (lḥebs).

Nkenti, s tulawin tiqvayliyin, nessebgan-d lɣiḍ-nteɣ mgal miḥyaf-a , mgal azɣuɣer (tamsirit) n tegduda-agi tamhersant i yessawalen i tmenɣiwt n tarwa-nneɣ, tigejda n twaculin-nneɣ, ssebba kan imi d iqvayliyen.

Nkenti, s tulawin tiqvayliyin, nettwacewwel, netqelleq, daɣen aql-aɣ nbedd deg wudem n udabu azzayri i yettnadin ad aɣ-yemṭel, ad aɣ-yessenger.

Aql-aɣ deg umihi (danger) ama yiwen wemdan neɣ d agraw, ugar n wayen iɛeddan, tamurt n Leqvayel ha-tt-a ɣef yiri n nnger.

Taswiɛt tessagad, nessawal ɣer lemḥadra d tdukli n yakk iqerra-nneɣ i yibeddi n yakk-nneɣ mgal tizzeɣzeɣt-a iwakken ad nesseḥbiber ɣef teṛwiḥin-nneɣ akked tmurt-nneɣ taqvaylit. Nger-d tiɣri i tlawin tiqvayliyin, tuddsiwin n tlawin, d tuddsiwin-nniḍen i yekkaten ɣef yizerfan n yemdanen, ad d-berḥent mgal azɣuɣer i yessexdam udabu azzayri, ad d-rnunt ɣer tigawt-nteɣ.

Ɣef waya, i yibeddi ɣer tama n tmurt n Leqvayel, ad d-nsewjed yiwen n unejmuɛ deg tmurt n Leqvayel akked yinig, ass …. yunyu 2021 ɣef 14h GMT, iwakken ad d-nini s ṣṣut d lǧehd ɛlayen i udabu azzayri:

• Anfet i tarwa-nneɣ, atmaten, tiysetmatin, irgazen, ibabaten, ḥebset atɛeddi-nwen ɣef tmurt n Leqvayel.

• Asererḥ s lemɣawla n (yinekraf) yimeḥbas n ṛṛay bla leqyud bla tiwtilin .

• Ilit s tuget (s waṭas) i weḥbas n uramek-agi i d-yeɣlin ɣef tmurt n Leqvayel, i usuter daɣen n uqader n yizerfan-nneɣ, n yakk izerfan-nneɣ.

• I ubeddi ɣer tama n twaculin n yinekraf (imeḥbas), i wumi yettwakkes umur-nsent, yettwasrehben bla kra n wezref.

• I yimal n tarwa-nneɣ akken ad idiren deg talwit d yiseɣ.

Tudert i tmurt n levayel

Amazday n Tlawin n Tafsut Taberkant n tmurt n leqbayel

APPEL DES FEMMES KABYLES Tiɣri n Tlawin Tiqvayliyin

Face à l’ARBITRAIRE, à la RÉPRESSION et à la DICTATURE du pouvoir algérien, nous, FEMMES KABYLES, gardiennes de l’âme et de l’identité KABYLES, faisons face à ces innombrables arrestations, kidnappings, prises d’otages et emprisonnements de nos enfants, maris, pères, frères et sœurs. Et ce, sans aucun fondement juridique ni respect des droits humains les plus fondamentaux.

À la suite des violations de « Laεnaya n tudrin d yexxamen, les violations de la dignité des villages, des domiciles, avec intrusions à répétition, sans aucun mandat par les forces de répression algériennes, provocant choc et émoi au sein de nos familles impuissantes !

À la suite des violations de nos droits les plus élémentaires, à savoir les libertés d’expression, de réunion, et de manifestation chez nous, sur notre territoire, transformant la Kabylie en une prison.

Nous, FEMMES KABYLES, crions notre COLÈRE face à ces discriminations et face au racisme de cette RÉPUBLIQUE bananière qui appelle au meurtre à l’encontre de nos enfants, les piliers de nos familles, pour le seul fait qu’ils sont KABYLES.

Nous, FEMMES KABYLES, sommes profondément préoccupées, inquiètes, mais aussi révoltées face aux abus du pouvoir algérien qui cherche à semer le chaos et la destruction chez nous, en Kabylie Nous sommes en danger individuellement et collectivement. Plus que jamais, l’existence même de la Kabylie est menacée.

L’heure est grave, nous appelons à la mobilisation et à l’unification de TOUTES nos forces pour faire face ensemble à cette répression et afin de protéger nos vies et notre Tamurt (Pays), la Kabylie.

Nous appelons les FEMMES KABYLES, les organisations de femmes et tout autre organisme œuvrant pour les droits humains, à dénoncer le comportement raciste et autoritariste du régime Algérien et à se joindre à notre action.

Ainsi, en solidarité avec la KABYLIE, organisons un rassemblement au Pays, di Tmurt, ainsi qu’en diaspora, le 10 Juillet 2021 à 14h GMT, pour dire haut et fort au pouvoir algérien :

Ne touchez pas à nos enfants, frères, sœurs, maris et pères

Cessez vos agressions contre la Kabylie.

Libérez immédiatement et inconditionnellement de tous les détenus d’opinion

A toutes les femmes KABYLES, nous lançons cet appel :

A toutes les femmes KABYLES, nous lançons cet appel : Soyons très nombreuses pour stopper l’arbitraire qui s’abat sur la Kabylie et pour exiger le respect de nos droits, tous nos droits.

Soutenons les familles des détenus, privées des leurs, incarcérés sans motif légitime

Mobilisons-nous pour l’avenir de nos enfants, afin qu’ils puissent s’épanouir dans la paix et la dignité !

Tudert i Tmurt n leqvayel

Tiɣri n Tilawin Tiqvayliyin LLAMAMIENTO DE MUJERES KABILS

Frente al ARBITRARIO, la REPRESIÓN y la DICTATURA del poder argelino, las MUJERES KABILS, guardianas del alma y la identidad de la KABILIA, nos enfrentamos a estas innumerables detenciones, secuestros, toma de rehenes, encarcelamientos de nuestros hijos, maridos, padres, hermanos y a veces hermanas, sin ningún fundamento legal ni respeto a los derechos humanos más fundamentales.

¡Tras las violaciones de Laεnaya N Tudrin d Yexamen, violaciones de la dignidad del pueblo (aldea), hogares, con repetidas intrusiones a domicilios sin ninguna orden por parte de las fuerzas represivas argelinas, causando conmoción, confusión en nuestras familias impotentes!

Tras las violaciones de nuestros derechos más básicos: libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, en nuestro territorio, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, convirtiendo la Kabilia en una prisión.

Nosotras, LAS MUJERES KABILS, gritamos nuestro ENFADO por esta discriminación, por el racismo de esta REPÚBLICA Bananera que llama al asesinato de nuestros hijos, pilares de nuestras familias, por el solo hecho de ser KABILS.

Nosotras, MUJERES KABILS, estamos profundamente preocupadas, alarmadas, pero también INDIGNADAS ante los abusos del poder argelino que busca sembrar el caos y la destrucción en nuestras tierras, en nuestro hogar.

Más que nunca, estamos en peligro individual y colectivamente, la propia existencia de la Kabilia está amenazada.

La hora es grave y lanzamos este llamamiento para la movilización y unificación de TODAS nuestras fuerzas para enfrentar juntas y juntos esta represión y proteger nuestras vidas y nuestro Tamurt (País), la Kabilia. Hacemos un llamamiento a todas las MUJERES KABILS, organizaciones de mujeres y/o cualquiera otra organización de derechos humanos para que denuncien el comportamiento racista y autoritario del régimen argelino y que se sumen a nuestra acción.

Por lo tanto, en solidaridad con la KABILIA, organicemos una manifestación en Kabilia y en toda la diáspora, el 10 de Junio del 2021 a las 2 p.m. GMT, para decir alto y claro al poder argelino:

NO TOQUES a nuestros hijos, hermanas, hermanos, maridos y padres – Detén tus ataques contra la Kabilia.

EXIGIMOS la liberación inmediata e incondicional de todas y todos los presos políticos.

Seamos muy numerosas y numerosos para detener la arbitrariedad que está cayendo sobre la Kabilia y exigir el respeto de nuestros derechos, TODOS nuestros derechos.

Apoyar a las familias de los detenidos, privadas de los suyos y encarcelados sin ningún motivo legítimo – Por el futuro de nuestros hijos, para que florezcan en paz y dignidad.

