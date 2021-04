« TAZNIQT N YEDLISEN », UNE RUELLE QUI A ABRITÉ UN SALON DU LIVRE PENDANT TROIS JOURS

TAZMALT (SIWEL) — Dans l’objectif de promouvoir la lecture et de redonner au livre sa valeur réelle, l’association La cité des lettres et du cinéma et de librairie Said Mekbel ont organisé la semaine passée, de jeudi jusq’à samedi, un salon du livre, au niveau de la ruelle Azwaw Amrane jouxtant le lycée Abdelmalek Foudala. Ainsi, plusieurs stands ont permis, durant trois jours successifs, de donner l’occasion aux riverains, passagers et lycéens de se faire dédicacer des livres et romans et d’être en contact avec des auteurs avec qui ils ont pu échanger leurs idées.

Ainsi, quatorze maison d’édition, venues des quatre coins de la Kabylie et d’Alger, ont pris part à ce rendez-vous, en l’occurrence Tafat, Tira, Afriwen, Koukou, Odyssée, Cheikh Mohand Oulhoucine, Frantz Fanon et autres, dont certaines ont pu remplir leur stand avec plus d’une cinquantaine de titres traitant de différents domaines de la vie. Des livres traitant de différents thèmes dans la langue amazighe, française et arabe, des contes, de la poésie, des essais, des BD, des guides scolaires ainsi que d’autres ouvrages y étaient exposés malgré le manque d’espace et de chapiteaux.

Hamouche Tazaghart, l’entreprenant de ce salon et gérant de la librairie Said Mekbel, a dit : « c’est un petit salon du livre dans la rue que ne devions faire le 3 décembre 2020, date coïncidant avec l’anniversaire de l’assassinat de Said Mekbel, pour lui rendre hommage, mais la crise sanitaire nous en a empêché». « C’est la première fois qu’on voit unetelle manifestation dans la rue à Tazmalt et c’est formidable. Des femmes et enfants y ont participé. Nous l’avons fait avec le cœur et ça a réussi », a-t-il ajouté. La réussite de l’édition première de « Tazniqt n yedlisen », qui a vu une affluence massive des amoureux du livre, a fait que les organisateurs n’excluent pas sa probable réédition au mois de septembre prochain, selon Hamouche Tazaghart. Pour rappel, Said Mekbel, connu sous le pseudonyme Mesmar Dj’ha, est un journaliste et chroniqueur du journal d’expression française Le Matin, né le 25 mars 1940, à Vgayet, mort assassiné par les islamistes le 03 décembre 1994.

Youva Amazigh

SIWEL 162127 AVR 21