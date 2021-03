TARIK AZEKAK, ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ DE VGAYET, MET FIN À SA GRÈVE DE FAIM ILLIMITÉE

VGAYET (SIWEL) — Tarik Azekak, qui a entamé une grève de faim illimitée, le dimanche dernier, pour dénoncer l’injustice administrative à laquelle il fait face, en compagnie de sa femme, depuis plus d’une année, a finalement mis fin à son action, suite à volonté affichée par le recteur au dialogue et à son engagement pris pour régler les problèmes de ce dernier.

Ainsi, il est à rappeler que, Tarik Azekak, enseignant à la faculté SEGC, n’a opté pour la grève de la faim qu’après avoir, épuisé toutes les procédures administratives légales pour réclamer ses droits. D’après ses déclarations, le chef du département des sciences commerciales s’acharne contre lui après le recours qu’il a introduit, depuis plus d’une année, auprès du rectorat pour exprimer son désaccord avec lui à propos d’un module. Celui-ci, accusé d’abus de pouvoir lui et le doyen, lui a fait des ponctions sur sa prime de rendement et sa prime annuelle sous aucun prétexte. Des insultes par e-mail et de multiples entraves pédagogiques concernant son emploi du temps et les tirages des leçons. L’abus de pouvoir du doyen est allé, selon ses propos, jusqu’à l’agression verbale de sa femme, enseignante dans le même département, pendant une réunion, un acte qui a fait que son médecin lui a ordonné 21 jours d’arrêt de travail pour traumatisme moral. Cette dernière, qui a un doctorat en marketing des services et qui gère depuis des années le master de la même spécialité a été arrêtée, par le doyen, de la gestion de ce dernier, sous des prétextes fallacieux, pour le donner à quelqu’un qui appartient à son clan et qui n’a rien à avoir avec cette spécialité. S’agissant des postes supérieurs à l’université tels que le responsable de master ou le chef du département, qui doivent être assurés par des enseignants après appel à candidature et élection, le doyen procède par la désignation de ses amis et de son clan, afin d’installer son dictat et sa mainmise sur son secteur, selon le témoignage de Tarek Azekak.

A ce propos, Sabrina Zouagui, enseignante de littérature française et francophone à l’université de Vgayet, réagit en disant : « Tarek Azkak est un homme au courage admirable ! Il ne défend pas des intérets personnels mais il se bat pour la dignité des enseignants et leur honneur, foulés au sol chaque jour par les hauts responsables (sauf cas exceptionnels) dont les plus grands exploits se résument aux abus de pouvoir et au mépris envers les membres qui forment l’essence de la communauté universitaire : enseignants, travailleurs et étudiants ». Elle ajoute en disant : « que c’est dur de subir sur son lieu de travail toutes ces misères que sont la hogra, les menaces, les intimidations, les insultes et l’arrogance de ceux qui se croient tout permis juste parce qu’ils ont accédé à des postes de responsabilité ». Pour information, Tarek Azkak a eu un soutien massif de la part de ses collègues et de la part des étudiants des étudiants de Vgayet qui se sont solidarisés avec lui en tenant un rassemblement devant le département des sciences commerciales.

Youva Amazigh

SIWEL 301750 MAR 21