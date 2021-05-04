TAMETTANT N UMƔNAS N TIMUNENT ḤAMID ḤAMIDUC

Posted on : 04/05/2021 By
TAMETTANT N UMƔNAS N TIMUNENT ḤAMID ḤAMIDUC
Actualité Hommage Kabylie MAK-Anavad 

INIG (SIWEL) — S leḥzen meqqṛen i nemmuger isalli n tmettant n gmat-neɣ ameɣnas amunan, mass Ḥamid Ḥamiduc. Ɣef waya nekkni s twacult n yimeɣnasen n umussu Afraniman n Tmurt Taqvaylit « MAK », nessaram-as ad yesgunfu deg talwit, akken daɣ i d-nveggen iveddi-nneɣ ɣer yidis n twacult-is.

Gmat-neɣ Ḥamid, iḥemmel nezzeh Taqvaylit, yezga deg tikliwin d temliliyin n umussu MAK, akked leqdicat-nniḍen i icudden ɣer yidles-nneɣ, ama d ccna neɣ d tasekla. D win yettqadaṛen imdanen, yettak azal i umeẓyan i umeqṛan.

Isem-ik ad yeqqim i levda, am wassa ad tnaru s yisekkilen n wureɣ deg umezruy n tmurt-nneɣ Taqvaylit n uzekka.

Tanagit n umaru-ameɣnas Zahir Buxlifa ɣef Ḥamid Ḥamiduc :

Teddreḍ d amdan vu tissas, s tezdeg d lqed yezdin. Teddreḍ d Aqvayli, ama di tmurt ama di lɣerva. Tḥemmleḍ amussu afraniman n l’MAK, telli-ḍ ɣer yidis-is akken yettili umeddakel ɣer wayeḍ.

Avrid n talwit s agammaḍ akin. Tafat teggwi-ḍt di twenza-k, ad tt-ssiɣ avrid yettawin ɣer talwit d usgunfu. Ulamma tewwḍeḍ anda ara nawaḍ akk, teǧǧiḍ-d ayen s’wara ad nzux.

Akka s Teqvaylit ara k-iniɣ ar tufat a Dda Ḥamid.

SIWEL 041005 MAI 21