TAJMILT I MAƐṬUB LWENNAS

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tajmilt i yuɣalen ass-a ilmend umuli wis 23 n tmenɣiwt n Maεṭub Lwennas ass 25 yunyu 1998 s ufus udavu amhersan d utekki irevraven iseqdec uwanek azayri.
Aṭas imeɣnasen n ufraniman am yal aseggas yerzan ɣer uxxam n Maεṭub Lwennas akken ad as-rren tajmilt s wqnay aqvayli i yellan s tuget deg umkan.
Γas ma adavu azzayri, yekkat akk s wayen yezmer akken ad iseḥves imeɣnasen d wanay aqvayli, anect-a werǧin ad d-yeḍru di tmurt Taqvaylit.
Akken i as-yenna Maεṭub Lwennas deg wawal-is: » Sekkud mazal tarwa ur as-nverru i lqid. »
SIWEL 252232 JUI 21