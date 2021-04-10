TAGMAT, D ASIREM I TEQVAYLIT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Imeɣnasen n timunent n tmurt Taqvaylit, rzan iḍelli 09/04/2021 ɣer twacult n umeɣnas Ǧamal Azεim di Buɣni, anda mlalen imawlan-nsen i asen-d-yeglan s lferḥ d ameqqran, ladɣa yemma-s n Ǧamal i yeḥulfan s tirza-ayi; rnu ɣur-s, imeɣnasen iqvayliyen d wid yeglan s lemεawna i twacult.
I usmekti, Ǧamal Azεim, d ilemẓi 30 yiseggasen di leεmer-is, yezdeɣ di Buɣni d ugezdu n Tizi Wezzu. Yekcem tamurt n Lmerruk akken ad yezger ɣer Lurup, d acu kan, yettwaṭef send ad yezger, syin Ceyεen-t-id ɣer Lezzayer snda ḥekkmen fell-as 03 yiseggasen d lḥebs acku d ameɣnas n umussu MAK.
Imeɣnasen akked umssu n MAK, zgan vedden ɣer yidis yimeɣnasen i yittidiren yir tudert deg leḥvas n lvaṭṭel n udavu amhersan azzayri, anda yella gar-sen daɣen Lwennas Ḥemzi i yesεeddan nnig 186 wussan di lḥevs Leqliεa mebla ma iεedda deg ccraε. Akken tevɣu tili tegnit, yewwi-d ad tt-nqabel akken tella alma newwi-d timunent i Tmurt Taqvaylit.
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