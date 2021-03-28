TADDART N  » COLONEL ƐMIRUC  » D ISEΓ N UMENNUΓ ΓEF TAQVAYLIT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tasqamut n umussu ufran-iman MAK n taddart » Colonel Ɛmiruc ( Riki ) d yimeɣnasen n tama-ayi, d wid ixedmen anejmuε s wazal-is ɣef temsalt imeḥvas iqvayliyen n tsertit anda i yella Lwennas Ḥemzi d Ǧamal Azεim.
Imeɣnasen refden awal s lqeder, anda i d-wten ɣef lḥers udavu amhersan azayri ɣef yimeɣnasen iqvayliyen ama d wid yellan deg lḥevs neɣ wid teṭṭafar teɣdemt tazzayrit.
Tamsalt ur teqqim ara kan dayi, adavu amhersan yekkat s wayen yezmer akken ad yerr taqvaylit d tmurt Taqvaylit ddaw ucṭaṭ n tiεurebt d tesnislemt. Imeɣnasen, deg wawal-nsen, veynen-d levɣi-nsen akken ad kemmlen amennuɣ ɣef yiqvayliyen yenṭerren s tsertit udavu amhersan azzayri. Deg wawal-nsen akken i t-id-nnan daɣen, ala timunent n tmurt Taqvaylit i d imsellek n uqvayli akken ad yidir deg tlelli d talwit.
Amennuɣ ɣef tmurt Taqvaylit, d iseɣ n yal aqvayli ad yennaɣ ɣef timunent-is d useḥviver ɣef tnekkit-is.
Tilelli i Lwennas d Ǧamal’AzεimTimunent d tlelli i tmurt Taqvaylit.
SIWEL 282338 MAR 21