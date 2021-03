SOUTIEN À CHERIF MELLAL : UN GRAND RASSEMBLEMENT À LARVAA N’AT IRATHEN ET DES APPELS À D’AUTRES ACTIONS EN KABYLIE ET EN FRANCE

KABYLIE (SIWEL) — Plusieurs centaines de personnes ont tenu à assister au rassemblement qui a été organisé, par les supporters de la JSK, le 24 mars dernier, à Larbaa N’At Irathen, commune sise au Sud de la préfecture de Tizi Wezzu, pour exprimer leur soutien au président de la JSKabylie, M. Chérif Mellal, sujet à une tentative de destitution par quelques actionnaires du club.

Ainsi, une prise de parole a été organisée par les supporters pendant laquelle plusieurs amoureux du club ont tenu à apporter leur soutien total à la direction actuelle, à leur tête Chérif Mellal, aux commandes du club depuis à peine trois ans, et ont dénoncé la tentative de putsch organisée, la semaine dernière, par quelques actionnaires du club, qualifiés de la mafia du football dans des pancartes brandies par les manifestants, au moment où la JSK enchaîne des victoires dans le championnat et au niveau Africain. En effet, après la tentative de destitution de Mellal, qui est venue suite à la réunion de quelques actionnaires du club, le 21 mars dernier, pendant laquelle Yarichène, originaire d’El Harach, est désigné comme nouveau président du club, le Comité national des supporters de la JSK a tenu a affirmé le lendemain de cette réunion qu’il ne reconnait pas cette assemblée et rejette la décision de destitution de Cherif Mellal.

A signaler que plusieurs autres appels à des actions de soutiens ont été lancés par différents comités de supporters de la Kabylie. Ainsi, en plus de l’appel à une caravane de soutien programmée pour le samedi 27 mars 2021 du stade Matoub Lounès à 10h, un appel à réunion a été lancé par les supporters de la sous-préfecture d’Azzefoun aux citoyens de ses quatre communes, pour demain samedi à 17h, au stade communal de la ville, pour la création d’un comité de sauvegarde de la JSK. Dans le même sillage, un appel à rassemblement en soutien à Chérif Mellal et à la JSK à été lancé par la diaspora kabyle de France pour la 3 avril prochain à Paris.

En attendant ce que la justice coloniale va trancher dans cette affaire, les soutiens des kabyles pour la direction actuelle ne cessent de devenir de plus en plus importants, après avoir compris qu’il s’agit d’un coup déstabilisateur contre l’un des symboles de l’identité kabyle.

Youva Amazigh

SIWEL 262130 MAR 21