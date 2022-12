ALGER (SIWEL) – Les deux avocats Maitres Dekkal Sofiane et Kader Houali se retirent du dossier des militants Kabyles qui comparaissent aujourd’hui au tribunal colonial de Dar El-Beida, en raison de la composition du tribunal et en réaction à la sentence de condamnation à mort de 54 prévenus dans le procès des incendies de Kabylie et de Djamel Bensmain, présidé par ce même juge.

SIWEL 081356 DEC 22