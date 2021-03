SAMIR BOUAKOUIR, EN PRÉCOMPAGNE DES LÉGISLATIVES DU 12 JUIN, AFFICHE SON MÉPRIS ENVERS LE DRAPEAU AMAZIGH

KABYLIE (SIWEL) — En prévision de la participation du FFS aux élections législatives, programmées par le pouvoir colonial algérien pour le 12 juin 2021, Samir Bouakouir, conseiller politique auprès du premier secrétaire du FFS, en nationaliste zélé, affiche son mépris envers l’emblème fédéral amazigh, dans un post publié sur sa page facebook, le 17 mars 2021.

Ainsi, afin de caresser dans le sens du poil l’électorat arabe et les KDS, racistes envers tout ce qui est kabyle, Bouakouir dit : « A ceux qui me reprochent de ne pas afficher le « drapeau » amazigh sur mon profil, je leur répondrais que je ne reconnais qu’un seul drapeau, le drapeau national, celui pour lequel des millions d’algériens, parmi eux de très nombreux kabyles, ont donné leur sang pour que vive l’Algérie libre et indépendante ». Sachant pertinemment que son parti a perdu sa base militante et son encrage politique en Kabylie, après sa rencontre en compagnie de Aouchiche, premier secrétaire du parti, avec Tebboune, président illégitime imposé par l’armée, en 12 décembre 2019, Bouakouir, sans un moindre respect pour les nombreux militants qui ont fait récemment la prison pendant des mois pour l’avoir brandi dans les marches, et pour ceux de tous les pays de l’Afrique du Nord qui le portent fièrement, ajoute en disant : « l’emblème amazigh est un emblème culturel. Je défendrais le droit de celui qui l’arbore en tant que tel mais jamais je n’accepterais qu’il supplante ou qu’il soit hissé au même niveau que le drapeau national vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouge ».

En réaction à cette déclaration, Houcine Sahnoun a dit : «il a tant essayé d’etre élu comme député d’immigration à l’époque de Bouteflika. Cette sortie n’est rien d’autre qu’une offre de service pour les élections de 12 juin. Ni lui ni le FFS n’ont de crédibilité ».

Youva Amazigh

SIWEL 192040 MAR 21