SAISI PAR FERHAT MEHENNI AU SUJET DU MAK, JOSEP BORRELL LUI RÉPOND QUE L’UNION EUROPÉENNE INTERPELLERA L’ALGÉRIE POUR LUI RAPPELER SES ENGAGEMENTS

BRUXELLES (SIWEL) — Les services du Haut Représentant du Service extérieur de l’Union européenne et Vice-Président de la Commission européenne, Josep Borell, ont indiqué dans une correspondance datant du lundi 12 juillet 2021, avoir pris en considération la saisine datant de fin mai du président Ferhat Mehenni contre l’accusation fallacieuse de l’Algérie ayant classé le MAK comme organisation terroriste. Ci-dessous le courrier dans son intégralité :

UNION EUROPÉENNE

SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE

Chef de Division Moyen Orient et Afrique du Nord



Bruxelles, 12 juillet 2021

Cher Monsieur Mehenni,

Je vous remercie de votre lettre du 24 mai 2021 concernant « l’accusation fallacieuse de l’Algérie contre le MAK ». Le Haut Représentant/Vice-Président Borrell m’a demandé de vous répondre en son nom.

Nous avons suivi avec attention le classement du MAK (Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie) en tant qu’organisation terroriste par les hautes instances algériennes. Le respect des principes de la représentation démocratique, des droits et libertés et de la démocratie participative sont garantis par la Constitution algérienne et constituent des éléments importants des relations UE-Algérie, tel que reflété dans l’Accord d’association et renforcé par les Priorités de partenariat. En conséquence, nous les abordons régulièrement avec les autorités algériennes à Bruxelles et à Alger.

Je vous prie d’accepter, Monsieur Mehenni, l’expression de mes salutations distinguées.

Rosamaria Gili

Chef de division

(Signé)

Signé par voie électronique le 12/07/2021 15:45 (UTC+02) conformément à l’article 11 de la décision C(2020) 4482 de la Commission

SIWEL 131900 JUIL 21