S TDDUKKLI ARA D-NERR TILELLI I YIMEḤVAS

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Yunes Bunadi, ameɣnas n ufraniman n tmurt Taqvaylit i yellan azal ddurt di lḥevs leεṭil seg mi yettwaṭṭef deg Yimecddalen deg yiḍ. Ass-ayi, iεedda di teɣdemt n tuviret anda iḥekmen fell-as ad yeqqim deg lḥevs.
Taɣdemt tamhersant tazzayrit ideg ttεeddayen imeɣnasen iqvayliyen taggara-ayi, werǧin teḍra yakan akka 20 iseggasen ɣer deffir. Adavu azzayri, yessuffeɣ-d akk tuccar-is mgal tamurt Taqvaylit. Dayen i nwala send iḍelli di Ddraε Lmizan di Tizi Wezzu, εeddan 05 imeɣnasen iqvayliyen, deg uraju daɣen azekka 29/06/2021 ad tεeddi Mira Muknac di teɣdemt n Umizur.
Leḥsav imeɣnasen i yellan deg lḥevs simal yettali taggara-yi. Γef waya amussu n ufraniman MAK yessawal akk i yeqvayliyen ad d-kkren mgal aḥvas n yimeɣnasen di lbaṭel; ala s tnekkra akk n yiqvayliyen akken yevɣu yili uxemmem-is ara yerren adavu amhersan deg wayen ixeddem di tmurt Taqvaylit.
SIWEL 282307 JUI 21