RÉUNION ENTRE DES MILITANTS DU MAK ET DES DROITS DE L’HOMME ET UN HAUT RESPONSABLE D’AMNESTY INTERNATIONAL EN AMÉRIQUE DU NORD

Communiqué du MAK-Amérique du Nord

Une important réunion a eu lieu dans la matinée de ce dimanche 21 février, entre un haut responsable d’Amnesty international et les membres du MAK-Amérique du Nord via Zoom portant sur l’incarcération illégitime et illégale des détenus indépendantistes kabyles en général, et les cas de Lounès Hamzi et Djamal Azaim en particulier.

Mourad At Lwennas, militant des droits humains, a présenté la situation qui prévaut en Kabylie de façon générale. Le linguiste Karim Achab, invité en tant que militant du MAK, a insisté sur le caractère dangereux qui découlerait du huis-clos algérien si les militants du MAK sont laissés sans défense, en rappellent le cas du mozabite Kamel-Eddine Fekhar laissé pour mort par les autorités algériennes sans qu’aucune enquête indépendante n’ait été diligentée.

Les militants kabyles ont aussi sensibilisé le haut responsable d’Amnesty international sur le caractère sélectif des défenseurs des droits de l’homme en Algérie, qui adoptent une attitude indifférente vis-à-vis des militants du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK).

Le responsable d’Amnesty international a promis de faire un suivi par rapport à ces détenus, en rappelant un principe inaliénable du droit international selon lequel une opinion politique ne peut aucunement constituer un délit. D’autres séances avec Amnesty international sont à l’ordre du jour durant lesquelles il sera question du suivi de cette action. D’autres sujets sont aussi prévus à l’ordre du jour des prochaines rencontres, notamment le harcèlement judiciaire contre les militants kabyles et leurs avocats, ainsi que les agressions et violations que subissent les Kabyles chrétiens en Kabylie. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de ce dossier.

Karim Achab

21-02-2021

SIWEL 212020 FEV 21