RETOUR DES ETATS UNIS SUR LA SCENE INTERNATIONALE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

Les Etats Unis mettent fin à la politique de la chaise vide, dans les organisations onusiennes, notamment au sein de la Commission des Droits Humains. Leur absence durant le mandat de Donald Trump a profité aux dictatures et aux systèmes totalitaires. L’Amérique qui est la voix de la liberté a cruellement manqué à toutes celles et tous ceux qui se battent à travers le monde contre l’arbitraire et pour le respect des droits de la personne humaine, de la démocratie et des peuples épris de liberté.

Au nom du peuple kabyle qui revendique son droit à l’autodétermination, et de l’Anavad, son Gouvernement Provisoire Kabyle en exil, le président Ferhat Mehenni, adresse ses félicitations à Monsieur Joe Biden pour sa détermination à faire respecter le droit international dont le droit du peuple kabyle à disposer de lui-même.

Il appelle la Maison Blanche à examiner le Mémorandum d’autodétermination de la Kabylie dont les services du Secrétariat Général de l’ONU ont accusé réception le 28/09/2017.

Le peuple kabyle nourrit beaucoup d’espoirs de voir la nouvelle administration américaine nouer des relations d’amitié et de coopération avec notre gouvernement provisoire en exil et que cesse le harcèlement de ses militants pacifiques par une justice algérienne aux ordres et une police qui pratique la torture et le viol sur les prisonniers politiques kabyles.

Il rappelle qu’un projet baptisé « ZERO KABYLES », adopté sous l’autorité des militaires algériens le 20/08/2019 planifie un génocide en Kabylie.

Exil, le 09/02/2021

Aksel Ameziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

SIWEL 101105 FEV 21