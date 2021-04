RESTRUCTURATION DE LA COORDINATION REGIONALE OUEST DU MAK

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵝⵎⵓⵔⵝⵏⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COMMUNIQUÉ

Les militants de la coordination régionale ouest du MAK ont tenu plusieurs réunions depuis le mois de février 2021. Un nouveau bureau exécutif a été installé et il a entamé son travail.

Plusieurs sections et coordinations de la région sont d’ores et déjà en action et se préparent pour se restructurer à leurs tours.

Les militants du MAK ont la certitude que le combat qu’ils mènent a un sens, quoi qu’il advienne. Ils sont convaincus qu’ils avancent dans la direction qui permettra d’obtenir l’indépendance de la Kabylie.

SIWEL 020915 AVR 21