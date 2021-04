RÉPONSE DU PRÉSIDENT FERHAT MEHENNI AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ALGÉRIEN

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

TASELWIT

PRÉSIDENCE

Le ministère algérien de la défense vient de déraper gravement en publiant un communiqué sur son site officiel dans lequel, sans aucune preuve, il accuse le MAK de préparer des attentats terroristes. S’appuyant sur de prétendus aveux d’un certain H. Noureddine qui serait notre militant, il affirme l’invraisemblable. En tous les cas, il ne saurait être un militant du MAK.

Nous mettons au défi le ministère algérien de la défense de donner le nom de ce prétendu « militant du MAK », sa date et son lieu de naissance de telle sorte que les citoyens de la Kabylie puissent vérifier par eux-mêmes la gravité de l’accusation portée contre nous mais aussi l’énormité du mensonge.

Ce grossier mensonge ne trompe d’ailleurs personne, ni en Kabylie, ni à travers le monde. Fabriquer des dossiers d’accusation contre des militants indépendantistes est une spécialité coloniale éculée. La France, en son temps, en avait usé et abusé après les manifestations pacifiques du 08 Mai 1945. Le pouvoir algérien a déjà essayé, récemment, le même stratagème avec l’affaire Walid Nekkiche, sans succès.

N’oublions pas l’affaire Cap Sigli (1978), et l’incroyable scénario échafaudé dans les bureaux de la SM algérienne pour briser l’élan de démocratie et de liberté venu de Kabylie et qui risquait de réveiller l’Algérie.

Après les grandioses marches du 20 avril dans les trois capitales de la Kabylie, à travers lesquelles, la Kabylie, comme un seul homme a revendiqué son droit à l’autodétermination, la junte militaire en panique, sort la carte du terrorisme que le MAK a toujours condamnée de toutes ses forces, avant tout le monde.

Le communiqué qui vient d’être publié vise à :

1) Faire peur et pousser les militants à entrer en clandestinité. Mais nous, nous ne céderons pas à la peur et à la répression.

2) Après la clandestinité, le pouvoir va organiser des attentats qu’il va attribuer au MAK de telle sorte à dresser le monde contre lui et l’accuser d’être une organisation « terroriste » comme il a essayé de le faire par ses mouches électroniques, ses agents et ses relais.

Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et l’Anavad (Gouvernement Provisoire Kabyle en exil) prennent l’opinion internationale à témoin. Il n’ont jamais eu l’ombre d’une idée terroriste et ce n’est pas aujourd’hui que nous y serons contraints. Le MAK est d’essence pacifique et nul ne saurait l’en éloigner.

Tout acte de violence qui viendra à être commis dans les jours à venir, sera CLAIREMENT identifié comme l’œuvre des services algériens. Jamais nous n’y serons associés, ni de près ni de loin.

Nous sommes un mouvement qui s’appuie sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et non sur un quelconque recours à la violence de sa part.

Ce n’est pas parce que le ministre de la défense nous menace que nous allons aller dans le sens de ses desseins. Nous ne prendrons pas le maquis et nous affronterons par le droit et la raison l’ignominie à laquelle le pouvoir algérien voudrait nous assigner. La Kabylie sera indépendante quelle que soit la férocité de la répression antikabyle qui va tomber sur nous.

Ces menaces ne nous font pas peur car nous n’avons rien à nous reprocher et nous souhaitons que le monde entier le sache !

Ces accusations sordides et sans fondement aucun ne cherchent qu’à donner à l’opération « Zéro Kabyle » adoptée fin août 2019 les bases de sa légitimation pour aller vers un génocide.

J’appelle toute la presse indépendante, la classe politique démocratique, les intervenants sur les réseaux sociaux, à dénoncer ce complot contre des innocents, au nom de la conscience humaine.

J’appelle toutes les instances internationales à intervenir au plus vite avant que l’irréparable ne soit commis.

J’assume, devant le peuple kabyle et le monde entier mon pacifisme et ma condamnation sans appel du recours à la violence.

J’appelle le Conseil de Sécurité de l’ONU à interpeller les autorités algériennes sur ce dessein génocidaire, conformément à la lettre que je leur ai adressée en septembre 2019.

Nous mettons en garde le régime algérien contre la violence et ses dérives.

La Cour Pénale Internationale est d’ores et déjà saisie pour suivre de près l’évolution de la situation des droits humains en Kabylie.

Vive la Kabylie libre et indépendante

A bas le déni du droit du peuple kabyle à l’autodétermination.

Exil, le 25/04/2021

Monsieur Ferhat Mehenni, Président du MAK et de l’Anavad

SIWEL 252345 AVR 21