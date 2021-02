RÉOUVERTURE DES DÉBITS DE BOISSONS ALCOOLISÉES À TIZI-WEZZU

TIZI WEZZU (SIWEL) — La décision de la réouverture des débits de boissons alcoolisées est finalement prise, hier, par le préfet colonial de Tizi Wezzu, après plus de 11 mois de fermeture suite à la décision de confinement prise, depuis le mois de mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la Covid 19.

Les dépôts et les commerces de boissons alcoolisées sont autorisés à la réouverture à partir de ce vendredi 19 février 2021. La pression exercée par les propriétaires et les vendeurs, avec les différents rassemblements organisés au niveau des préfectures de Kabylie, depuis ces deux derniers mois, a apporté ses fruits. Le dernier rassemblement organisé par les protestataires a eu lieu avant-hier devant le siège de la préfecture de Tizi Wezzu, où les protestataires ont tenu à dénoncer le maintien de la fermeture de leurs commerces, unique source de vie pour de nombreux manifestants, malgré la décision de réouvertures de tous les autres commences, à savoir les restaurants, les cafétérias et les marchés, depuis des mois. Cette décision, qui fera certainement le bonheur de nombreux consommateurs depuis longtemps assoiffés de cet élixir enivrant, mettra certainement fin au commerce informel de boissons alcoolisées et aux bars illicites qui se sont proliférés anarchiquement un peu partout en Kabylie et aux spéculations qui ont fait que les prix de ces boissons sont devenus inaccessibles pour les gens au faible revenu. Pour information, les décisions de réouverture ont été délivrées dans les préfectures algériennes, mais l’interdiction de vente était maintenue dans les préfectures de Kabylie.

À Vgayet, les commerçants n’ont pas été autorisés à la réouverture malgré les nombreuses actions de protestations que les commerçants ont organisées, depuis maintenant des mois, pendant lesquels ils ont accusé les autorités coloniales d’être derrière ce blocage pour des raisons idéologiques islamistes.

Youva Amazigh

SIWEL 191930 FEV 21