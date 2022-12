ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

PARIS : RENCONTRE DE TRAVAIL ENTRE LE BLOC QUÉBECOIS ET LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

Le 25 novembre 2022 à Paris, s’est tenu une rencontre de travail réunissant d’une part une délégation du Bloc Québécois conduite par son Président M. Yves-François BLANCHET et d’autre part une délégation du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil menée par le Président M. Ferhat Mehenni.

La rencontre a abordé entre autres la question des luttes des peuples sans États et les formes qu’elle pourraient prendre cette coopération entre deux peuples qui partagent une vision démocratique et émancipatrice de l’identité.

Le Bloc Québécois est un parti indépendantiste qui partage une relation de forte amitié avec la Kabylie, a montré à plusieurs reprises un soutien inconditionnel à la cause kabyle et le droit du peuple kabyle à son autodétermination notamment avec l’intervention régulièrement de juristes sur la question du droit international.

Monsieur René Villemure, député à la chambre des communes et vice-Président de la section canadienne de l’assemblée des parlementaires de la francophonie, a abordé le sujet de la francophonie qui est particulièrement cher au bloc Québécois et le socle amplement défendu par tous les partisans du parti. Ils ont abordé la question de la fermeture du centre culturel français en Kabylie et le remplacement par le pouvoir algérien du français par l’anglais, parallèlement les québécois se battent pour faire valoir la langue française au sein de leur institutions.

La question des violations graves des droits humains commises par l’Algérie en Kabylie et d’Examen Périodique Universel de l’Algérie à l’ONU a aussi été discuté par les deux parties , le bloc Québécois a exprimé sa solidarité et sa disposition à apporter tout soutien de nature à aider la Kabylie dans sa lutte pour l’émancipation, notamment à travers des actions culturelles visant à promouvoir leurs héritages francophones respectifs.

Enfin, la délégation québécoise a été ravie de recevoir en les mains du président du Gouvernement Provisoire Kabyle un exemplaire de la constitution kabyle, un travail qui a beaucoup impressionné la délégation québécoise et invite les kabyles à aller présenter la constitution au Québec.

Paris, le 25-11-2022