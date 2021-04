REMERCIEMENTS

KABYLIE (SIWEL) — Nous tenons à remercier chaleureusement madame S. Lila, une généreuse femme résidant en Kabylie, qui a fait un don d’une somme d’argent à la chaine kabyle Taqvaylit tv afin de l’aider dans son développement.

Il est à noter que les fondateurs de cette chaine, récemment ouverte afin de soutenir le projet d’indépendance de la Kabylie, font de leur mieux pour que cette nouvelle tribune d’expression kabyle, fruit d’efforts et de don de braves kabyles d’exil et de Kabylie, diffuse de nouveau ses programme sur satellite afin qu’elle soit suivie en Kabylie.

Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les kabyles, à travers le monde, défenseurs d’une Kabylie indépendante, à faire preuve de générosité en contribuant dans la mesure du possible, à soutenir notre projet indépendantiste et à porter le message d’espoir et de liberté qu’il véhicule.

Tous ensembles pour une Kabylie indépendante.

https://www.reseau-kabyle.com/abonnement.html

Youva Amazigh

SIWEL 132130 AVR 21