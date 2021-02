REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

Sur proposition du Premier ministre Mas Zidane Lafdal, le président du Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad) Mas Ferhat Mehenni a procédé au remaniement ministériel, en nommant les membres du nouveau gouvernement.

Le nouveau gouvernement survient dans un contexte très particulier que vit actuellement la Kabylie. Il a été réfléchi dans le cadre d’une nouvelle politique globale ayant pour but de sauver la Kabylie de sa mort et de son extinction programmée par le pouvoir colonial algérien.

Grace au combat incessant mené depuis toujours par le peuple kabyle, la Kabylie se trouve aujourd’hui dans sa phase ultime de décolonisation et de pré-indépendance. A cet effet, la nouvelle équipe gouvernementale a été resserrée, concentrée et instruite pour mener des objectifs stratégiques bien précis pour accélérer la décolonisation de la Kabylie et arracher son indépendance le plus tôt possible.

Sur proposition de son premier ministre, le président de l’Anavad Mas Ferhat Mehenni nomme :

Aksel Ameziane, ministre des Relations internationales et Porte-parole de l’Anavad

Ravah Cerifi, ministre de Laɛnaya

Azwaw At Qasi, ministre des Institutions

Hamu At Ali, ministre de l’Education et de l’Ecole kabyle

Assa At Imlul, ministre chargée des Relations avec le Parlement

Muqran At Sɣir, ministre de l’Economie et des Finances

Munir At Seɛu, ministre de la Communication

Augustin Imerzugen, secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Communication

Comme membres du cabinet du premier ministre :

Mathias Hmituc, directeur de Cabinet

Vaz At Vrahem, directeur chargé des Moyens numériques

Muqran At Ccix, directeur chargé des projets de Recensement et du Référendum de l’autodétermination de la Kabylie

Murad Itim, directeur chargé des projets de la Constitution kabyle et de la Réorganisation administrative et sociopolitique de la Kabylie

Nordine Larab, directeur de projet du Conseil Economique Social et Environnemental de la Kabylie (CESEK).

Exil, le 17/02/2021

Ferhat Mehenni, président du Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad)

SIWEL 202110 FEV 21