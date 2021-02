RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AUX MILITANTS INDÉPENDANTISTES AU VILLAGE GUENDOUZE

GUENDOUZE (SIWEL) — Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblés, hier, à Guendouze, village relevant de la commune d’At Abbas, pour soutenir les militants indépendantistes arbitrairement incarcérés depuis des mois dans les geôles du pouvoir colonial et pour dénoncer la convocation injuste de militants kabyles à comparaitre devant des tribunaux coloniaux pour le simple fait d’avoir défendu leur kabylité ou pour avoir exprimer leur soutien à leurs camarades kabyles injustement emprisonnés.

Le rassemblement qui s’est tenu à la place des martyrs, organisé par le comité de soutien aux militants d’At Abbas, a permet à plusieurs militants kabyles, assoiffés de liberté et de justice, de prendre la parole pour exprimer leur indignation face à l’injustice coloniale qui ne cesse de devenir de plus en plus brutale face à la montée fulgurante de l’esprit indépendantiste chez les Kabyles. Le premier intervenant a tenu a dénoncer les pratiques injustes du pouvoir colonial tout en appelant à l’union entre kabyles pour faire face aux colonialistes, il a ensuite dénoncé les responsables du FFS qui ont trahi les kabyles en acceptant l’invitation du pouvoir colonial représenté par la marionnette Tebboune. L’un des intervenants indépendantistes a pris la parole pour dire qu’on ne doit pas adopter uniquement la politique de la résistance, mais on doit lutter pour arracher notre liberté et notre indépendance. Les autres intervenants ont tous tenu à appeler à l’union des Kabyles pour faire face à l’injustice du pouvoir colonial en disant que sans une forte mobilisation chaque kabyle qui aura des opinions qui ne plaisent pas à ce système colonial sera pris de chez lui pour être jugé et emprisonné.

Les intervenants ont appelé à une participation massive des Kabyles à la marche de soutien aux indépendantistes qui se tiendra le samedi à Guendouze à 11 h et à celle qui aura lieu à Makouda. Pour rappel, un autre rassemblement a eu lieu le 16 février passé à Wizran pendant lequel les militants indépendantistes ont tenu à exprimer leur soutien indéfectible aux souverainistes arbitrairement incarcérés et à ceux qui sont convoqués pour comparaitre devant les tribunaux de l’administration coloniale.

Youva Amazigh

SIWEL 191000 FEV 21