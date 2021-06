RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN À IƔIL IMULA POUR LA LIBÉRATION DE YOUNES KACED ET LES MILITANTS PACIFIQUES DU MAK PLACÉS SOUS MANDAT DE DÉPÔT DANS LA PRISON DE VGAYET

IƔIL IMULA (SIWEL) — Un grand merci à nos braves infatigables militants de Iɣil Imula pour le bon déroulement du rassemblement tenu aujourd’hui au sein du village natal d’Ali Zaεmum, où il se sont déroulées les réunions et proclamation du 1er novembre 1954.

Un village qui a tant donné pour la cause Amazighe et Kabyle plus particulièrement, surtout ces dernières années en comptant la multiplication des militantes et militants du MAK très actifs dans la société.

Le village de notre frère, ami et militant pacifique du MAK Younes Kaced, un type à la conduite exemplaire, dévouement maximal pour la juste cause Kabyle et l’amour du bien de son village et la Kabylie entièrement.

Un grand remerciement pour tous les braves gens d’Iɣil Imula qui ne connaissent pas le recul face à la répression et aux lâches menaces du pouvoir assassin d’alger qui essaient d’isoler le projet du MAK pour l’indépendance de la Kabylie, et mettre les militantes et militants pacifistes du MAK en quarantaine en les discréditant et les taxant de tous les plus minables de péjoratifs.

Hélas, ce pouvoir discriminatoire a reçu la meilleure des réponses aujourd’hui à Iɣil Imula, la semaine passée à Vgayet et partout dans la Kabylie, et recevront encore des réponses de la diaspora Kabyle, du GPK à sa tête le légendaire mass aselway Ferḥat Mhenni.

Les Kabyles sont bien conscients des plans machiavéliques, du pouvoir autoritaire, scélérat d’alger. Les kabyles sont conscients que nous militants du MAK sommes pacifiques, que nos sœurs et frères n’ont ni tué, ni volé, ni falsifié de l’histoire, ils ont dit juste qu’ils sont Kabyles et amoureux de leurs seule nation KABYLIE.

Nous étions et nous serons unis et soudés tel un bloc indissociable, en un seul homme et femme, en une seule gorge et voix criant pour la libération de nos frères et sœurs.

Tilelli i yimeḥbas n Teq’vaylit.

SIWEL 051030 JUI 21