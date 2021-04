RAPPELS, UN APPEL ET DES RAPPELS

KABYLIE (SIWEL) — Lorsqu’on entend nos compatriotes kabyles hirakistes, partis et citoyens criaient, vive l’Algérie continuons, on a le droit de se dire qu’ils sont masos ou touchés par le syndrome de Stockholm; car cette Algérie meurtrissait la Kabylie depuis 60 ans, sans retenue.Combien de morts, de blessés, combien de prisonniers, d’exilés, de souffrances et d’humiliations endurées, combien… et pour quel résultat ? pourquoi ce patriotisme pour un pays, Algérie, qui exige de nous d’abdiquer notre souveraineté, notre langue, notre histoire, notre identité, notre être en somme. N’avons-nous aucune valeur, aucune dignité ? sommes-nous si insignifiants que cela pour tourner le dos à notre patrimoine identitaire kabyle que nous ont légué nos ancêtres, les Massinissa, Jughurta, Koceila, Kahina, nos grands parents et nos parents tout simplement ?

Parce que l’Etat a cédé sur quelques revendications en trompe l’oeil, à l’égard des partis à coloration kabyle, tel le Tamazight qui n’a de revendication que le nom, il faut l’absoudre de tous ses crimes ? de quels liens peut se prévaloir l’Algérie d’avec la Kabylie si ce n’est d’une persécution rancunière et permanente ?

Et que dire du traquenard marchant silmia-khawa-khawa qui laisse malmener, arrêter, emprisonner, torturer, sans broncher, des kabyles marchant eux aussi pacifiquement et tout aussi fiers d’affirmer leur Kabylité et hisser haut son drapeau, alors que c’est la situation et le lieu indiqués, la rue, pour manifester sa solidarité ? sauf que bien sûr de solidarité il n’y en eut point, mais pire encore, ce sont souvent des hirakistes qui prennent le relais des forces de désordre et de répression pour les pourchasser et les brutaliser.

La séquence hirakiste tire à sa fin, car sa normalisation par le haut, à savoir militaire, et dans un accord tacite avec la mouvance rachad, un variant du covid19, euh…pardon de l’islamisme, et ses ascendants du Fis, Hamas et autres variants, est en cours. Le noyautage des marcheurs par cette mouvance est de plus en plus musclé, et la Kabylie, qui seule résiste tant bien que mal à l’emprise du pays par cette entente mortifère, a tendance à se laisser altérer par ses propres enfants. Beaucoup de jeunes garçons et filles, aussi naïfs qu’ intéressés par l’appât d’un gain, un manque d’estime qu’ils croient combler, en vain, ou tout simplement par conviction d’une arabité fictive et assumée, au détriment de leur kabylité étiolée, il faut le dire, par l’idéologie ambiante arabo-islamique, tombent dans l’escarcelle de cette mouvance.

Baignés en permanence dans un brouhaha religieux, envahis par un flot de discours, de visuels, de vidéos diffusés à travers les médias, les mosquées, les associations, ils sont embrigadés aux services d’officines religieuses, liées à des pays étrangers inamicaux pour ne pas dire ennemis, Arabie Saoudite, Emirats Arabes, Turquie , Qatar etc..pour nous ré-islamiser à la mode orientale, ou en d’autres termes, nous déshumaniser puisque l’objectif est de nous arabiser par la ré-islamisation et de nous ré-islamiser par l’arabisation, et enfin de compte substituer notre personnalité et notre identité par les leurs.

les slogans biens ciblés, scandés pendant les marches au gré des manipulations évolutives, dévoilent à chaque marche les contours de la nouvelle Algérie. Bien orchestrées par les islamistes, on retrouve les mêmes caractéristiques exclusives, arabes et islamistes, bien appuyées, avec un zeste de Tamazight que tout le monde algérien fuit comme d’une maladie; mais récupérer par l’Etat, il lui permet de vassaliser les partis à coloration kabyle. Arrosés de milliards de dinars à travers les sièges de députés et sénateurs qui leur sont octroyés en quota par cet Etat corrupteur, ces partis qui auraient dû et qui devraient faire pour le moins, de l’opposition sinon de l’obstruction eut égard aux crimes commis sur la Kabylie, ont fait de la politique comme d’autres de la gymnastique, de la gesticulation en somme, accompagnant le système tueur d’espoir et d’identité de ce pays, dans sa déconfiture, en toute connaissance de cause.

C’est la nouvelle Algérie mais avec le même programme originel et criminel d’annihiler la Kabylie et toute velléité identitaire autre que l’arabo-islamisme, et d’assujettir les femmes, véritable talon d’Achille de notre société villageoise, par leur assiduité devant la télévision.

En effet, leur désir de connaître, et leur curiosité, ajoutés à un confort domestique certain, par l’adduction d’eau, de gaz, et d’électricité dans les foyers, les ont libérées des corvées des bois, d’eau, et même des travaux champêtres de jardinage qu’on délaisse de plus en plus, de fourrage pour quelques bêtes qu’on n’élèvent plus, et le marché devant la porte. Ainsi désoeuvrées, elles passent leur temps, jadis précieux pour toutes ces activités, à subir sans possible recul nécessaire, l’abattage idéologique arabo-islamique de la télévision et le mimétisme qui en découle, du langage, de l ‘accoutrement, du formatage idéologique, qui déteignent gravement sur l’éducation des enfants, et sur la société en général .De plus en plus de femmes trouvent normal d’être cloîtrées, fagotées de linges choquants et usant de termes arabes par ignorance ou coquetterie, mais tout aussi polluants et étranges qu’étrangers. Les hommes qui recherchent un salaire à l’extérieur n’échappent pas à cette entreprise d’aliénation, pas plus que les enfants qui la subissent à l’école réputée lieu d’éveil, de connaissance et de fierté de soi .

C’est la nouvelle Algérie mais avec le même couple infernal, de la junte et de l’islamisme, qui se partagent le pouvoir selon les domaines de prédilection de chacun. L’économique et le politique pour la première, le sociétal et l’endoctrinement pour le second. Les notions de démocratie étant absentes dans l’esprit militaire et celui de l’islamisme, dotés tous deux d’arguments réels pour imposer leur voix; le militaire, de sa force de dissuasion et l’islamiste, de la religiosité du peuple, ils manifestent tous deux la même profonde aversion à l’égard de la Kabylie, perçue comme anti islam, anti arabe, et de surcroît « séparatiste », et donc la voie est toute tracée pour que les hirakistes entendent leurs arguments et s’inclinent à accepter la solution qu’on leur « suggérera » comme la seule à même de sauver « notre Algérie ».

Et comme dans les séries télévisées, on reprend les mêmes et on échafaude de nouvelles péripéties aussi alléchantes que fantaisistes.

Et bis repetita.

On en rirait si ce n’est une tragédie.

C’est une tragédie et c’est depuis juillet 62, lorsqu’il a été « reconnu » à l’ALN-FLN la légitimité exclusive de conduire les affaires du pays.Et ils ne leur a été guère sorcier de trouver deux attributs, et seulement deux, l’islam et donc l’arabe, autour desquels se refermera à jamais le ciel de ce pays.

Les notions de choix, d’égalité de droit de participer à l’exercice du pouvoir , de souveraineté du peuple, étant absents dans leurs pratiques, il leur a été aisé, par des discours fleuves prometteurs d’un avenir radieux, ici et au-delà, en apportant le juste besoin nécessaire au peuple, de faire durer leur règne quasi animal et de faire accepter par le peuple naif, la charge de défendre corps et âmes les deux béquilles idéologiques de leur règne que les hirakistes beuglaient en arabe au cours de leurs marches, et qui plus est à Tizi Ouzou , Vgayet et Tuviret. Ajouter à cela la mamelle nourricière de la rente, et vous aurez là trois bonnes raisons à cette caste bicéphale de demeurer ad vitam aeternam, maître du pays.

Elle ne partira que vaincue dans une guerre civile qui plongerait le pays dans le chaos; car comme tout arabo-musulman qui se respecte, on ne quitte son siège que vingt- trente ans après, cueilli dans les égouts de sa ville ( Kadafi ), extirpé d’un trou à rat de son jardin ( Sadam ), exilé vers un pays protecteur( Ben Ali ), embastillé dans les prisons qu’il a développés ( Moubarak, ou livrer une bataille avec ses concitoyens-opposants jusqu’à la destruction du pays (El Assad ).

Cette Algérie qui ne laisse aucune place à la Kabylie dans ses aspirations à la laïcité, à l’égalité homme femme, à la liberté religieuse, à la reconnaissance pleine et entière de sa langue, sera notre tombeau si on ne réagit pas vite avant que le pays ne sombre dans l’abîme où il ne sera plus possible d’envisager une échappatoire.

Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie ( MAK ), se préoccupe de défendre la Kabylie, et notamment des deux attributs-béquilles, la raison d’être du système mafieux algérien: l’arabisme et l’islamisme qui sont mortels pour l’esprit libre des kabyles et leur langue bien vivante et bien apte à véhiculer et développer toutes sciences, malgré un rejet frontal et discriminant des algériens à tous les niveaux. Même ce magnifique salut AZUL, qui est en passe de devenir à lui tout seul le SYMBOLE identitaire amazigh, n’échappe pas à leur haine, qu’ils veulent avilir du qualificatif haram, et qui ne doit surtout pas remplacer le salam alikoum qui est lui halal et international, pas moins. Toujours ce couple diabolique HARAM et HALAL qu’on doit absolument bannir de notre culture.

Le danger est là, et plus que jamais menaçant. Il requiert de nous, vigilance, unité, et réaction des plus adéquates. C’est pour cela qu’un énième appel vous est lancé ici, frères kabyles du hirak, pour avoir un peu de discernement et admettre que nous n’avons qu’une seule patrie; celle où les vallées, les collines et les montagnes résonnent de notre langue kabyle; celle où la dignité des femmes relèvent de leurs seules valeurs intrinsèques et non du voile, du hidjab, ou du djilbab, celle où la religion est apprivoisée et non pas un dogme rebutant, celle où notre solidarité ou notre empathie à l’égard d’autrui relèvent de notre humanisme et non de notre intérêt. Elle n’est pas non plus cet énième traquenard pour les kabyles en manque de reconnaissance, montée de toute pièce par des opportunistes sortis du ventre du DRS qui se nomme CRN qui affiche perfidement « sa Numidie « , et qui croit trouver là un angle d’attaque contre le MAK, que les services algérien eux-mêmes considèrent comme le Mouvement le plus influent en Kabylie, et même le plus connu en Algérie. Ce CRN Numidie n’est qu’un attrape-mouche, une escroquerie de plus qui finira dans les choux, comme toute opération frauduleuse.

En ces moments où les militantes et militants du MAK et autres, sont pourchassés dans les marches, interpellés, torturés dans les commissariats, condamnés pour le fait de militantisme, de leurs idées politiques, toutes activités pourtant supposées défendues par la DEMOCRA-TOC algérienne, votre place frères kabyles du hirak est à leurs côtés dans les rassemblements devant les commissariats, les tribunaux , les prisons pour faire reculer l’Etat dans sa répression tout azimut à l’égard des nôtres, mais aussi pour exiger le retour de la Kabylie à son statut originel : L’INDEPENDANCE .

Seule l’indépendance nous protégera du chaos qui s’annonce au portes d’Algérie , par l’incurie du système, la rapine de ses souteneurs et la corruption généralisée.

Personne ne pourra dire je ne savais pas, car nos blessures et nos deuils sont édifiants face à notre naïveté d’espérer, d’un gouvernement à un autre, d’un drame à un autre, qu’un changement est peut-être possible.Un changement il y en eut un et de taille; hier nos mères pleuraient en silence, aujourd’hui hamdou lillah, grâce aux luttes menées par le FFS et le RCD, elles peuvent s’en donner à coeur joie et publiquement. Mais lorsqu’on s’aperçoit que le danger aujourd’hui est situé dans la foule algérienne imbibée d’arabisme, d’islamisme et d’anti kabylisme, plus que des militaires ou en communion avec eux, il y a de quoi se demander si une fuite en avant n’est vraiment plus d’actualité. Car l’urgence c’est prendre conscience, devenir plus sérieux et responsable et se poser la bonne question de savoir si le RISQUE d’une Kabylie indépendante n’est pas plus gratifiant, voir vital, que la certitude d’une ALIENATION dans une Algérie arabo-islamique; et jeter ainsi l’opprobre sur le peuple kabyle, et marquer notre histoire d’une infamie au lieu d’un épopée glorieuse pour ce grand peuple, par l’accès enfin, à la souveraineté nationale de la Kabylie, souvent méprisée et humiliée, rapport de force oblige.

Pour ne plus être un sous peuple arabe, un peuple mineur, un peuple de supplétifs, le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, nous appelle à le rejoindre. Les sections du MAK nous accueilleront où nous mènerons un combat pacifique par le dialogue, l’argument, appuyé sur le droit international, excluant toutes violences. Ainsi nous donnerons un vrai sens à notre citoyenneté kabyle: élever le peuple kabyle au rang des peuples libres et indépendants, inscrire son histoire, sa langue,ses traditions, sa culture dans la culture universelle. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place, AUCUN ALGERIEN.

Quant à ceux qui se demande quid du gaz et du pétrole, je vous le dis tout net , n’ayez pas de fixation sur une richesse qui n’en a jamais été une pour la Kabylie. Tous les pays n’en n’ont pas. Par contre ils ont une tête et des bras et ils ont la force et la volonté de se lever tôt, de retrousser les manches et de suer beaucoup physiquement et intellectuellement. Nous ne sommes pas des manchots et nous avons une tête; alors pour vivre dignement, FAISONS COMME EUX; à moins de vouloir demeurer les portefaix et les larbins des princes du pétrole d’Alger.

