RACISME ÉTATIQUE ANTIKABYLE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

La libération des prisonniers d’opinion en Algérie fait dans le racisme. En effet, le Kabyle Lounes Hamzi, mis sous mandat de dépôt et écroué à Koléa depuis le 08/10/2020, ne fait pas partie de ceux qui ont été libérés aujourd’hui. On lui reproche d’être pour le droit à l’autodétermination de la Kabylie et on l’accuse d’atteinte à l’unité nationale.

Cadre du MAK, pacifique et civique, il ne peut faire de mal à une fourmi. Revendiquer le droit à l’indépendance de la Kabylie est non seulement un droit mais aussi un devoir citoyen.

Djamel Azaïm, lui aussi condamné pour le même motif à un an de prison ferme, n’est pas libérable.

Loin d’isoler le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie) ce racisme d’État contre ses partisans renforce la cohésion et l’unité des rangs de la Kabylie.

Le président de l’Anavad condamne cette discrimination entre détenus d’opinion et salue les personnalités politiques kabyles qui ont pris position en faveur de la libération de Lounes Hamzi. Il exige la libération de tous les prisonniers d’opinion qu’ils soient du MAK ou non, ainsi que l’abandon de toutes les poursuites judiciaires en cours contre les droits politiques des Kabyles.

Plus de cinquante militants et cadres du MAK attendent leur jugement ou sont placés sous contrôle judiciaire. La répression ne peut venir à bout de l’aspiration du peuple kabyle à être indépendant.

Le président de l’Anavad prend à témoin l’opinion en général et la communauté internationale en particulier, sur ce nouvel Apartheid que pratique le pouvoir algérien à l’encontre des Kabyles. Que personne ne s’étonne si, d’aventure, un jour, la situation venait à déraper.

L’Anavad se concerte avec le MAK et la société civile sur les actions à mener incessamment pour faire entendre le droit à la liberté de la Kabylie.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Exil, le 20/02/2021

SIWEL 201355 FEV 21