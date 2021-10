QUAND TOUT EST FAIT POUR QUE LES MILITANTS KABYLES N’AIENT PAS DROIT À CE QU’ILS SOIENT DÉFENDUS

KABYLIE (SIWEL) — MADJID AT TALEV, militant kabyle indépendantiste, a été présenté avant hier soir devant le juge à une heure très tardive, ils ont tout manigancé pour qu’il n’y ait pas d’avocats pour le défendre, il est actuellement mis sous mandat de dépôt.

Rappelons que Madjid a été arrêté le 26 septembre 2021 à Aqvu en partant assister à l’audience des 8 militants arrêtés le 24 mai dernier.

La population kabyle est appelée à la mobilisation pour dire NON à ces emprisonnements et arrestations arbitraires et injustes.

Nous exigeons sa libération immédiate et inconditionnelle. À bas le colonialisme algérien sur le territoire Kabyle.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 080948 OCT 2021