QUAND L’ALGÉRIE COLONIALE ACCENTUE SES PRATIQUES : ARRESTATIONS, PERQUISITIONS, KIDNAPPINGS, EMPRISONNEMENTS, TORTURES

BOGHNI (SIWEL) – La gendarmerie coloniale algérienne a perquisitionné le domicile familial du militant indépendantiste de l’URK, MUH SAID BELKACEMI.

En effet plusieurs dizaines de voitures de la gendarmerie coloniale ont envahi et encerclé son domicile et les alentours, et une fois à l’intérieur, ils ont saccagé sa chambre, la laissant sans dessus dessous, ils ont aussi pris avec eux l’unité centrale de son ordinateur, une archive importante des évènements du printemps noir et des documents et photos personnelles de Muh Saïd. Comme si tout cela ne suffisait pas, ils ont embarqué avec eux son frère sans aucun motif ni raison.

Le colonialisme algérien ne distingue pas entre un militant et une personne lambda, du moment que tu es kabyle, ta place est derrière les barreaux et ta bouche muselée .Ainsi est, le calvaire quotidien des Kabyles de 2021.À bas le colonialisme algérien en terre kabyle.

Liberté pour tout les détenus kabyles.

SIWEL 092216 DEC 2021