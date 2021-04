Printemps kabyles de 1980/1981 & 2001 : Agenda des commémorations en Kabylie et dans le monde

KABYLIE & DIASPORA (SIWEL) — A l’occasion de la commémoration des Printemps kabyles de 1980, 1981 et 2001, plusieurs marches simultanées en Kabylie et à l’étranger auront lieu à l’appel du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et du Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad).

Le mot d’ordre étant l’exigeance du droit du peuple kabyle à son autodétermination, en application en application de la résolution 1514 de l’assemblée générale des Nations unies adoptée le 14 décembre 1960.

L’édition 2021 de cet événement historique sera dédiée aux militants politiques Kabyles victimes d’harcèlement et d’arbitraire policiaro-judiciaire. Lounès Hamzi et Djamel Azaim sont considérés comme des prisonniers de guerre alors qu’ils ne sont coupables que de délit d’opinion. Le premier est emprisonné depuis le 06 octobre 2020 et le second depuis le 03 décembre 2019.

En ces circonstances de pandémie, les organisateurs rappellent aux participants que les gestes barrières et les règles de distanciation physique doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde :

TUVIRET, Kabylie :

Date/Heure : Mardi 20 avril 2021 à 11h00

Itinéraire : De Raffur (Iwaquren) -> Imceddalen

VGAYET, Kabylie :

Date/Heure : Mardi 20 avril 2021 à 11h00

Itinéraire : Université de Targa Uzemmur -> Place de Said Meqbel

TIZI-WEZZU, Kabylie :

Date/Heure : Mardi 20 avril 2021 à 11h00

Itinéraire : Université Hesnawa -> Place de l’ancienne Mairie

PARIS, France :

Date/Heure : Dimanche 18 avril 2021 à 12h00

Lieu/Itinéraire : Rassemblement Place de la Bastille, avec possibilité que ce soit une marche entre les places de la République et Bastille

WASHINGTON D.C., Etats-Unis d’Amérique :

Date/Heure : Samedi 17 avril 2021 de 12h00 à 15h00

Lieu : Rassemblement sur l’esplanade du National Mall, Gravel Walkway, 3rd – 4th Streets

MONTREAL, Québec :

Date/Heure : Samedi 17 avril 2021 de 12h00 à 14h00

Lieu : Rassemblement devant la Maison de Radio-Canada sise au 1400 Boulevard René-Lévesque E, Montréal, QC H2L 2M2

OTTAWA, Canada :

Date/Heure : Samedi 17 avril 2021 à 13h00

Lieu : Rassemblement devant l’Ambassade d’Algérie, sise au 500 Rue Wilbrod St, Ottawa, ON K1N 9M3

La liste reste ouverte et l’agenda sera mis à jour au fur et à mesure que les autorisations administratives auront été accordées.

Soyons nombreuses et nombreux à ce nouveau rendez-vous du peuple kabyle avec son destin, l’année 2021 entrera dans l’Histoire car de grandes annonces seront faites par le président Ferhat Mehenni à cette occasion, portant notamment sur la Constitution kabyle et sur le Référendum pour l’indépendance de la Kabylie.

Gloire à nos martyrs de la Liberté que l’Algérie a assassinés, rendons-les immortels !

VIVE LE PEUPLE KABYLE

VIVE LA KABYLIE INDÉPENDANTE

