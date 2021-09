POUVOIR ASSASSIN VS POUVOIR CIVIL PAS MILITAIRE, ET LA KABYLIE RECONNAÎTRA LES SIENS

KABYLIE (SIWEL) — On croyait le MAK seul est pris dans le viseur du pouvoir criminel algérien, mais l’attaque se précise et c’est aussi tout le patrimoine de la Kabylie qui est aujourd’hui en train d’être démantelé. Il ne leur suffit pas d’humilier notre peuple par la mise à l’écart et l’étouffement de notre identité, de notre culture, de l’esprit kabyle, le colonialisme arabo-algérien s’en prend aussi à la terre kabyle; après LE ZERO KABYLE : BRÜLEZ TOUT. C’est ce qui s’appelle communément la politique de la terre brûlée. Anéantir notre pays par la destruction de tout ce qui est sa spécificité, sa grandeur, sa dignité, son sol et son sous-sol , tout ce qui fait notre fierté, notre kabylité. Et devinez qui est l’auteur de ce crime ? les kabyles eux-mêmes, le MAK. Ils nous appliquent l’adage populaire qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. En d’autres termes, le malheur de la Kabylie fait le bonheur du MAK. ça semble incohérent pour un Mouvement qui se préoccupe essentiellement de la défense, de la protection, de l’authenticité et du bien être de la Kabylie , mais comme on dit , plus le mensonge est gros mieux il passe. Et on ajoute même que le MAK voulant que le brasier soit grand, il fait appel à un plus méchant que lui, Rachad, et à eux deux , dans une parfaite synchronisation, ont mis le feu à toutes les régions de Kabylie à la même minute, et enfin pour que la lune de miel entre eux-deux soit belle , ils assassinent un homme, Mr Djjamel Bensmail ,étranger au pays venu témoigner sa générosité à la Kabylie. Qui peut croire à un tel scénario? inviter dans sa propre maison son ennemi en politique pour la brûler et commettre un crime. C’est tellement délirant ! mais on en a vu d’autres, et ne soyez pas surpris que beaucoup d’algériens se disent » pourvu que cela soit vrai « , et des kabyles aussi. Prenez l’exemple du marseillais ; dans une vidéo d’une durée d’une demi heure, après avoir entendu des témoignages et vu des vidéos, non, non, il ne s’est pas exprimé à chaud au risque d’ajouter de l’incohérence à la confusion, il a pris son temps, il a attendu que la situation soit éclaircie, débroussaillée, et en des termes sibyllins il déclare et dénonce : » Ces parasitismes induits par un populisme dangereux qui est en train de produire de l’invective , de l’intimidation et de la violence « . Et pan ! sur le bec du MAK.



De quoi, de qui parle-t-il ? suivez son regard. Cela doit sûrement vous rappeler ses propres invectives chaque fois qu’il est questionné par un militant ou sympathisant du MAK ,en pretextant la violence de l’intervention,de la question. On attend de lui dans cette tragédie que vit notre pays, la Kabylie, non pas de disculper les jeunes du MAK , mais pour le moins, de réfuter l’incohérence de ce monstrueux scénario. Mais voila, il préfère peser sur l’accusation déjà insupportable par cette formule énigmatique où il vise sans nul doute les responsables du MAK , pour aller dans le sens du pouvoir criminel qui tirent toutes les ficelles et faits succéder ses attaques contre les kabyles et la Kabylie dans la logique des poupées russes qui s’imbriquent de telles sortes que l’une venant cacher la précédente , que cache la suivante etc…



Quant au populisme en question , on ne sait qui vraiment le pratique entre celui qui suit sans risque et applaudit les marcheurs des Vendredi en chantant » Etat civil, pas militaire » qui n’est qu’un slogan creux et sans aucun résultat tangible; car autant que vous êtes, vous cachez votre jeu en évitant les sujets qui fâchent. Plus populaire que ça tu meurs . Et celui qui qui prend à bras le corps la défense de notre Kabylité dans toutes ces acceptions, et qui l’explique en long en large et en travers aux yeux des citoyens kabyles qui ont toutes latitudes pour approuver ou désapprouver en toute connaissance de cause. Dans une Algérie abreuvée en continu de propagande idéologique arabo-islamique, sous la garde prétorienne des généraux , pratiquement le seul moyen de mobilisation des « foules algériennes », avouez que c’est une tâche éminemment difficile et même dangereuse ; Mais le Président Ferhat Mhenni n’en a cure car il s’agit de la survie d’un peuple , d’une nation , LA KABYLIE. Monsieur le président a pris des risques et il en a encouru des drames , et on le voit, il est toujours sur le front , fidèle à son engagement. Risquer sa vie et celle des siens dans une lutte face à un pouvoir assassin ne s’apparente pas à du populisme , c’est l’engagement d’une vie pour la dignité et l’honneur d’un peuple , le peuple kabyle.

Si le marseillais laisse s’embourber les Makistes dans cette répugnante accusation , ou du moins ne s’exprime pas en tant que observateur et même en tant que « référence » que font de lui certains médias à sa solde, comme TQ5 et BRTV, il a, pour faire bonne mesure, parlé des valeurs ancestrales de la Kabylie; notamment la parole kabyle , le débat, l’écoute, la tolérance, l’esprit kabyle en somme, qu’il faut sauvegarder, mais celui que « notre nation », Algérie , comme il aime à dire , a entrepris de démolir et continue à le faire sous toutes les formes pour être sûr qu’il n’en restera rien. Car il faut donner leurs sens aux mots . Si l’Algérie répond à la définition de terre arabe, du Maghreb arabe , de langue nationale et officielle arabe, rattachée à la nation des états arabes , quelle place reste-t-il pour la Kabylité ? elle est et sera éternellement une identité subalterne , comme nous serons nous ,des citoyens et citoyennes de classe inférieure aux ordres des maîtres arabes. Le marseillais connait tout cela et plus , mais ça ne le dérange pas de mener les kabyles naïfs qui l’écoutent à l’enterrement de leur dignité, si bien sûr leur dignité est la Kabylité , comme la dignité des arabes est leur arabité. C’est à ne rien comprendre à l’ambivalence de ce personnage.



Mais où sont tous les autres kabyles, les Maîtres et docteurs en tous genres qui d’habitude se baladent de TQ5 à BRTV en passant par ELMAGHARIBIA pour débiter leurs laïus et qui se portent absents aujourd’hui de peur de dire quelques malencontreuses phrases contre le pouvoir qui les nourrit ? est-ce négligeable cette guerre, qui ne dit pas son nom, ouvertement déclaré contre la Kabylie par le pouvoir criminel algérien ? a-t-on un souvenir d’un tel feu d’enfer que celui qui consume tout notre pays aujourd’hui? en ce moment où les dés sont jetés sur le sort alarmant réservé à la Kabylie, cernée de tous côtés par tous les courants politiques arabo-islamo-algériens, à savoir le FLN et tous ses rejetons , les valeureux souteneurs de l’unité de « notre nation » se terrent devant une accusation gravissime portée contre des militants du MAK et leur hiérarchie qu’à aucun moment, par leur écrits, leurs discours , leurs actions sur le terrain, n’avaient montré une quelconque tendance à la violence , ni même à l’impolitesse , sans compter la parole donnée par voie de mémorandums aux différentes instances internationales d’agir uniquement par voies pacifiques selon les lois établies par l’Organisation des Nations Unies, notamment par la voie d’un référendum d’autodétermination. Cela ne fait rien, vos interventions ne seraient sans doute d’aucune aide car leur innocence est évidente est prouvée, ça montrerait juste, que dans ces moments où chaque kabyle et même la terre kabyle, on le voit bien, sont en danger permanent , vous faites preuves d’un peu discernement , et de courage face à notre ennemi commun, le pouvoir assassin.



J’ai écouté Monsieur Karim Nait Ouslimane s’exprimer sur l’accusation portée contre le MAK . Il informe d’abord qu’il ne partage pas le projet du MAK sur l’indépendance de la Kabylie , ce qui est son droit, et on ne peut demander moins à une personnalité du hirak , à un nationaliste convaincu. Mais aimant sa Kabylie comme tout kabyle digne de ce nom, il s’est senti concerné et ne pas laisser passer une si grave accusation portée sur ses concitoyens kabyles sans donner son appréciation sur le déroulé de cette tragédie sur la base d’éléments fournis par différentes sources. Contrairement au marseillais , à celui qui se donne des airs d’expert devant les micros de TQ5 et BRTV et qui laisse peser sur les militants Makistes cette inqualifiable machination, Monsieur Nait Ouslimane, lui, par des explications , des arguments , un raisonnement , des évidences et des déductions , soutiens que le MAK par ses actions sur le terrain, ses écrits , ses discours et ses engagements envers les instances internationales, son intérêt politique tout simplement, est impossible d’être impliqué dans cette macabre machination.



Devant cette catastrophe qui s’abat sur notre pays, la Kabylie, et la cabale ourdie contre le MAK , on ne peut faire fi de leurs traitements pour le moins dédaigneux sinon à charge du sieur le marseillais qui répugne à prononcer les mots MAK ou militants du MAK, étouffé de jalousie qu’il est par la clairvoyance de Monsieur le président du Mak-Anavad sur la situation que vit la Kabylie et l’urgence à aller vers son indépendance avant qu’elle ne s’abîme définitivement par l’idéologie arabo-islamique du pouvoir criminel et perdre son honneur de peuple parmi les peuples.



Hocine O.

SIWEL 050025 SEP 21