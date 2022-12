PLUSIEURS CITOYENS KABYLES ARRÊTÉS ARBITRAIREMENT ET EMPRISONNÉS À LA PRISON COLONIALE ALGÉRIENNE DE KOLEA.

VGAYET (SIWEL) – Trois citoyens Kabyles d’Adekkar ont été arrêtés mercredi passé 30/11/2022 à Alger et emprisonnés arbitrairement à la prison coloniale algérienne de Koléa. Les noms d’Arezki Chalal, Aghiles Rahmoune et Slimane Maza s’ajouteront ainsi à la langue liste des détenus politiques et d’opinion de la commune d’Adekkar et de la Kabylie.

Nous avons appris également qu’un autre jeune qui s’appelle « Yanis Bouaichi » originaire d’Ighzer Ouzarif à Wad-Ghir a été kidnappé, il y a environ 2 mois, par les services coloniaux algériens et emprisonnés à Koléa.

La dictature algérienne et coloniale en Kabylie dépasse toutes les limites, nous pouvons le dire sans ambiguïté, leurs pratiques sont semblables à celles des pires régimes dictatoriaux au monde. Aujourd’hui, ils jouent dans la même arène que la corée du Nord et semblables.

Tilelli i tarwa n tmurt Taqvaylit.

Tilelli i tmurt Taqvaylit.

Timunent i tmurt Taqvaylit.

